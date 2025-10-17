Miért pont Budapesten akar Trump Putyinnal tárgyalni?

Kifejezetten hirtelen ötlet lehetett, hogy Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök Magyarországon találkozzanak. A két fél beszámolói alapján a felvetés Trumptól származik, de erről sokkal korábban nem beszélhettek konkrétan a magyar kormánnyal, hiszen Orbán Viktor sem hivatkozott eddig egy ilyen találkozóra.

A magyar miniszterelnök nagyon régóta lobbizik egy amerikai-magyar csúcstalálkozóért, amelyet Budapesten tartanának. Az elmúlt másfél évtized legkiélezettebb választási kampányában Orbánnak nagyon jól jönne, ha Budapesten fogadhatná Donald Trumpot.

Ám a háttérben lapunknak több forrás is arról beszélt, hogy Trump pusztán Orbán kedvéért nem utazna Budapestre. Régóta zajlottak ugyan a tárgyalások a két fél között, de az amerikaiak nem találták elég meggyőzőnek a magyar ajánlatot az Orbán Viktor által korábban emlegetett „nagy dealre” ahhoz, hogy az amerikai elnök Budapestre utazzon érte.

Az amerikai fél üzenete az volt, hogy lehet csúcstalálkozó, de Washingtonban, inkább Orbán utazzon Trumphoz. Amikor Orbán Viktor nemrég bejelentette, hogy lesz egy találkozó kettejük között, még nem jelölt meg helyszínt és pontos időpontot. Egy bekapcsolva maradt mikrofon miatt viszont kiderült, hogy végül tényleg ebben egyeztek meg: Orbán úgy köszönt el Trumptól, hogy találkoznak Washingtonban november nyolcadikán.

Forrásaink szerint ugyanakkor a két fél jó kapcsolatának demonstrálására mégis jönne egy amerikai vezető Magyarországra a kampányidőszakban, csak nem Trump,