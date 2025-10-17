„Én ezt egy elismerő és kedves mondatnak tekintem” – Gulyás Gergely Lázár odaszúrásáról

„Az ő véleménye nem változott” – mondta Gulyás Gergely lapunknak, miután beszélt Varga Judittal. „Továbbra is úgy látja, hogy a gyermekeinek és az egész országnak az az érdeke, hogy továbbra is Fidesz-KDNP kormány legyen Magyarországon. A közélet is érdekli, eleve nagyon jól van, jól érzi magát, és pillanatnyilag nem kíván visszatérni a politikába” – jelentette ki.

Arra a kérdésre, hogy ajánlott-e neki bármit a Fidesz, Gulyás így válaszolt: „Nem ajánlottunk semmit, mert nem jutottunk odáig, hogy bármi ilyenről beszélni kelljen.”

„Lezárt történet” – reagált az összekeveredett papírokra

Felvetettük neki Lázár János kijelentését, miszerint Varga a kegyelmi ügy kapcsán azt mondta, hogy „összekeveredtek a papírok”. Gulyás ezzel kapcsolatban így reagált: „Lezárt történet, amit szerintem szükségtelen újraírni. Mindenki világosan elmondta, hogy a mögöttünk hagyott bő három évtizedben minden fideszes és minden baloldali igazságügyi miniszter minden köztársasági kegyelmet ellenjegyzett.”

Utalt Orbán Viktor évértékelő beszédére is, melyben a miniszterelnök védelmébe vette Vargát: „Az igazságügy-miniszter asszony az elnök határozatát az alkotmányos szokásoknak megfelelően ellenjegyezte, 25 év töretlen gyakorlatát folytatva. Távozása az államélet törvényeinek elkerülhetetlen és – azt hiszem – igazságtalan következménye.”

Amikor arról kérdeztük, erkölcsileg elfogadhatónak tartja-e, hogy Varga Judit visszatérjen a politikába, miután egy pedofilügyben ellenjegyezte a köztársasági elnöki kegyelmet, Gulyás így válaszolt: „Azt gondolom, hogy kegyelmet a köztársaság elnök ad. Ebben az esetben is így történt. Azóta ez alkotmányos szinten is egyértelmű, ezért aztán ő vállalta a felelősséget is. Varga Judit annak ellenére, hogy egy korábbi gyakorlat követett, szintén vállalta ezt a felelősséget.”

„A kegyelmi ügyben betöltött szerepe szerintem kizárja annak a lehetőségét, hogy vezető politikai szerepet vállaljon Magyarországon most és a következő évtizedekben” – mondta Lázár a kaposvári fórumon. Gulyás ehhez azt fűzte hozzá, „Lázár János világosan elmondta, hogy ő ebben egy kisebbségi álláspontot képvisel a Fideszben, én meg a többségét képviselem. Én nagyra tartom Varga Judit tevékenységét. Úgy gondolom, hogy nagyon sokat tett azért például, hogy az európai uniós források abban a mértékben, amennyire rendelkezésre állnak, rendelkezésre álljanak, személyes érdemei is vannak, jól képviselte az országot mindenhol.

Úgy gondolom semmi olyan nem történt, ami akadálya lenne a visszatérésének. De szerintem az jó, hogy a Fidesz egy olyan párt, ahol kisebbségi véleményt is el lehet mondani. Lázár János ezt világossá tette, hogy ő ebben kisebbségben van-e.

Sose a bátorság hiányzott

Lázár János a közelmúltban azt is mondta: „Ahhoz bátorság kellene, hogy a 12. kerületben Varga Judit vagy Gulyás Gergely elindulni elinduljon.” Gulyás ezt mosolyogva kommentálta: „Én ezt egy elismerő és kedves mondatnak tekintem, ami a kormányon belüli kampány előtti bajtársiasságnak fontos része, hogy a 12. kerületi induláshoz, ahhoz bátorság kell. Én ezt köszönöm, ez nagyvonalú dolog. Én indultam a 12. kerületben, nyertem is. Valóban ma a Fideszben nehezebb a 12. kerületben nyerni, mint bárhol.”

Arra, hogy elindulna-e Magyar Péter ellen, Gulyás így válaszolt: „Sose a bátorság hiányzott. Legutóbb sem az én döntésem múlt, hogy indultam-e vagy sem a 12. kerületben. Elnökségi döntés volt, hogy kormánytagoknak nem egyéniben kell indulni, az országos kampányra kell koncentrálni. Úgyhogy ennek pillanatnyilag ennek nincs aktualitása” – tette hozzá.