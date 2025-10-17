Orbán egyeztetett Putyinnal az orosz elnök és Trump budapesti találkozójáról

Megtörtént az egyeztetés az orosz elnökkel

– írta pénteki Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

A magyar kormányfő azzal a budapesti csúcstalálkozóval kapcsolatban egyeztetett Vlagyimir Putyinnal, amely az orosz államfő és Donald Trump között fog lezajlani az ukrajnai háború lezárásának elősegítésére. A találkozó tényét az amerikai elnök jelentette be csütörtökön, ezután Orbán Viktor beszélt is vele telefonon.

A tervek szerint a jövő héten találkozik egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter, majd pedig az azt követő héten kerülhet sor a két elnök találkozójára Budapesten. Ennek előkészületei már el is kezdődtek.

A miniszterelnök nagyon régóta lobbizik egy amerikai–magyar csúcstalálkozóért, amelyet Budapesten tartanának, és az elmúlt másfél évtized legkiélezettebb választási kampányában Orbánnak nagyon jól jönne, ha Budapesten fogadhatná Trumpot. Ám a háttérben lapunknak több forrás is arról beszélt, hogy Trump pusztán Orbán kedvéért nem utazna Budapestre, erről részletesebben itt írtunk.

A budapesti béketárgyalások ötletét egyébként Orbán és a Fidesz legerősebb ellenfele, Magyar Péter is támogatja.