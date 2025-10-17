András herceg lemond királyi címeiről

Péntek délután már pedzegette a brit sajtó, hogy András herceg lemondhat királyi címeiről, mert bátyja, III. Károly király szerint a herceg rossz hatással van a brit királyi család hírnevére.

Nem kellett sokat várni: András herceg még péntek este bejelentette egy nyilatkozatban, hogy lemond címeiről. Herceg marad, de megszűnik York hercege lenni, amelyet édesanyjától, a néhai Erzsébet királynőtől kapott. Minderről Vilmos herceggel és a királlyal konzultálva hozta meg a döntést.

Nem véletlen a bejelentés, hiszen egyre nagyobb nyomás nehezedik rá Jeffrey Epsteinnel való korábbi barátsága miatt.

Milyen kapcsolata volt Epsteinnel? András herceg után alaposan vizsgálódtak Jeffrey Epsteinnel való kapcsolata miatt, többek között arról is nyilatkoznia kellett, hogy mikor szakította meg Epsteinnel a kapcsolatot. András a BBC Newsnight című műsorában adott interjújában azt nyilatkozta, hogy megszakított minden kapcsolatot Epsteinnel, miután 2010 decemberében együtt fényképezték le őket New Yorkban. Ám hónapokkal később küldött e-mailek kerültek elő, amelyek arra utaltak, hogy a herceg négyszemközt mégis kapcsolatban maradt vele.

A bejelentés hatással lesz a közeli családtagjaira is: a herceg volt feleségét mostantól kizárólag Sarah Fergusonként lehet szólítani, és nem York hercegnéjeként, noha válásuk után még használhatta ezt a címet. Közös lányaik, Beatrix és Eugénia hercegnő megtartják címeiket.

A címeket, amelyeket most elveszít, később, élete során kapta, beleértve a York hercege címet is, ami 1986-os házasságkötésekor lett az övé.

A pária András a karácsonyt sem fogja a királyi családdal tölteni Sandringhamben. Várhatóan továbbra is windsori otthonában, a Royal Lodge-ban marad, ahol 2078-ig érvényes bérleti szerződése van.

A teljes nyilatkozata:

A királlyal, valamint közvetlen és tágabb családommal folytatott megbeszélés során arra a következtetésre jutottunk, hogy a velem szembeni folyamatos vádak elvonják a figyelmet Őfelsége és a királyi család munkájáról. Úgy döntöttem, mint mindig, hogy a családom és a hazám iránti kötelességemet helyezem előtérbe. Kitartok az öt évvel ezelőtti döntésem mellett, hogy visszavonulok a közélettől. Őfelsége beleegyezésével úgy érezzük, hogy most egy lépéssel tovább kell mennem. Ezért a továbbiakban nem használom a címemet, sem a rám ruházott kitüntetéseket. Ahogy korábban is mondtam, határozottan tagadom az ellenem felhozott vádakat.

Milyen címeket vesztett el eddig? És elvesztett egyáltalán valamit?

Robert Hardman, aki korábban Károly király életrajzi könyvét írta, a BBC-nek nyilatkozott a bejelentés után. Szerinte a herceg megpróbálja úgy beállítani a közleményt, mintha saját döntése lett volna a címekről való lemondás.

„Azt hiszem, valójában a palota hozta meg a döntést, és ebben András herceg is egyetértett, hogy még jobban el kell határolódnia tőlük. Proaktívnak akar tűnni, és megpróbálja visszanyerni méltóságát ebből az egészből.”

Hardman szerint ráadásul András herceget valójában nem fosztották meg egyetlen címétől sem. Inkább egyszerűen nem fogja többé használni azokat.

Alkotmányosan semmi sem változott igazán. Ami megváltozott, az az, hogy nem fogja ezeket a címeket használni.

2022-ben elhagyta az Ő Királyi Fensége megszólítás használatát.

Minden katonai titulusát visszaadta édesanyjának, II. Erzsébet királynőnek.

Több mint egy tucat katonai címet veszített el, köztük külföldi díszcímeket is. Ezek közt volt a Gránátos Gárda ezredese cím is.

Ezzel nem lesz vége

Jövő héten jelenik meg Virginia Giuffre posztumusz memoárja, akinek a neve gyakran előkerült az Epstein-aktákban. András hercegről Giuffre azt állította, hogy 17 éves korában három alkalommal is le kellett feküdnie vele. A vádak és a rosszul sikerült BBC-s interjú árnyékában a nyilvánosságtól visszavonuló yorki hercegről az is kiderült a dokumentumokból, hogy igen nagyvonalú volt, amikor 12 millió fontért (mai árfolyamon közel 5,3 milliárd forintért) peren kívül megegyezett Giuffre-val.

A 2016-os vallomása szerint Guiffre 10–15 ezer dollárt (3,5–5,2 millió forintot) kapott az együttlétekért, egy médiavállalat pedig 160 ezer dollárt – mai árfolyamon nagyjából 55,4 millió forintot – ajánlott neki a történetéért, valamint a lenti fotóért, amin közösen szerepel a herceggel. A Little Saint Jamesen egyszer több héten át vendégeskedő András állítólag – a szigeten korábban munkát végző emberek vallomásai szerint – a személyzettel is nagyvonalú volt, hiszen ő volt az egyetlen vendég a szigeten, aki a távozása után borravalót hagyott nekik.

Az új könyv, amelyben Giuffre Epsteint „mestermanipulátornak” nevezi, további kínos perceket teremt majd András hercegnek.