Meghalt Egyed Zsolt, a Jobbik volt parlamenti képviselője

51 éves korában meghalt Egyed Zsolt, a Jobbik korábbi országgyűlési képviselője, írta a Facebookon Sneider Tamás, a párt korábbi elnöke.

A Jobbik közössége megrendülve, fájó szívvel búcsúzik Egyed Zsolttól, volt országgyűlési képviselőnktől, volt gárdistától, a borsodi Jobbik volt megyei elnökétől, Kazincbarcika volt önkormányzati képviselőjétől. Politikai pályafutása mellett szívügye volt az állatvédelem, állatmenhelyet alapított és tartott fent az ország ilyen téren egyik legveszélyeztetettebb területén, Borsodban

– búcsúzott a képviselőtől a Jobbik Magyarországért Mozgalom.

Az eredetileg elektronikai műszerész végzettségű politikus 2010 és 2018 között volt országgyűlési képviselő.