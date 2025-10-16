reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 10. 16. 07:05
2025. október 16., csütörtök

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • Október végéig változik a menetrend a kelenföldi vonalakon. Részletek.

BKK

  • A 37-es és a 37A villamos 8.30 és 15.0 között a Hidegkuti Nándor Stadion, a Kőbányai garázs és a Pongrácz úti lakótelep megállóban mindkét irányban a Blaha Lujza tér irányú peronnál áll meg.

 

Mai időjárás:

 

Névnap:

  • Gál

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 390,45
  • USD 335,64
  • CHF 419,65
  • GBP 447,95

 

Orbán Győző cégei sok milliárd forintot termeltek az elmúlt évtizedekben, de könnyen lehet, hogy nem a kibányászott osztalékok számolgatása visz közelebb a megoldáshoz a hatvanpusztai birtok finanszírozása kapcsán. A „szívességi építés” nem bűncselekmény, legfeljebb egy esetleges adócsalásnak lehet büntetőjogi vetülete.

