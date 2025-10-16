Csütörtöki friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. október 16., csütörtök
Friss hírek
- Publicus: továbbra is vezet a Tisza, de egy kicsit erősödött a Fidesz.
- Orbán bejelentette: Nemsokára jön a Trump-Orbán találkozó.
- Feljelentést tett az MNB a Szabadság téri székház felújítása miatt.
- Fleck Zoltán durva focistaként jellemezte Orbán Viktort.
- Tartósan megszenvedi a brexitet a brit gazdaság a külügyminiszter szerint.
- Hat magyar álmegfigyelőt azonosítottak a georgiai választásokon.
- Kilencmillió forintot utalt át egy zalai férfi a „brókereknek”, akik hamar köddé váltak a pénzével együtt.
- Szombat estétől vasárnap délig útzár lesz az M7-es autópályán.
- Mesterséges altatásban van egy kétéves nógrádszakáli kislány, miután a gyanú szerint ötéves testvére fellökte.
- Rázuhant egy ötéves gyerekre a focipálya vaskerítése Csepelen.
- Megszűnik egy népszerű TV-csatorna, amin generációk nőttek fel.
- Palvin Barbara újra a Victoria’s Secret kifutóján vonult: galérián a magyar szupermodell tündöklése.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- Október végéig változik a menetrend a kelenföldi vonalakon. Részletek.
BKK
- A 37-es és a 37A villamos 8.30 és 15.0 között a Hidegkuti Nándor Stadion, a Kőbányai garázs és a Pongrácz úti lakótelep megállóban mindkét irányban a Blaha Lujza tér irányú peronnál áll meg.
Mai időjárás:
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között várható.
- Késő este 3, 10 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Gál
Deviza középárfolyam:
- EUR 390,45
- USD 335,64
- CHF 419,65
- GBP 447,95
+1
Így dolgozhatott össze a leggazdagabb magyar és a kormányfő családja Hatvanpuszta luxusberuházásán
Orbán Győző cégei sok milliárd forintot termeltek az elmúlt évtizedekben, de könnyen lehet, hogy nem a kibányászott osztalékok számolgatása visz közelebb a megoldáshoz a hatvanpusztai birtok finanszírozása kapcsán. A „szívességi építés” nem bűncselekmény, legfeljebb egy esetleges adócsalásnak lehet büntetőjogi vetülete.