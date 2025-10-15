rendőrségbűnügyonline csaláscsalás
Belföld

Kilencmillió forintot utalt át egy zalai férfi a „brókereknek”, akik hamar köddé váltak a pénzével együtt

admin Vaskor Máté
2025. 10. 15. 19:42

Kriptovalutába váltva vált kámforrá az egyik áldozat pénze Zalában, írja a police.hu.

A rendőrségi közlemény szerint a sértett egy közösségi oldalon talált rá a gyors pénzkereseti lehetőséget kínáló hirdetésre, ahol egy ismert magyar olajcég részvényeibe fektetve ígértek kimagasló hozamot. A férfi hat részletben, közel kilencmillió forintot utalt el az állítólagos brókereknek abban a hiszemben, hogy befektetési számlát nyitottak a nevére. Tőzsdei egyenlegét az elkövetőktől WhatsApp-on kapott linken keresztül tudta figyelemmel követni.

Az lett gyanús a férfinak, hogy ismeretlen személyektől utalás érkezett a számlájára, amit a csalók kérésére tovább kellett küldenie. Miután érdeklődni, kezdett az elkövetők köddé váltak, az üzenetek előzményeit is törölték.

A rendőrség ajánlásokat is megfogalmazott, hogy hogyan ne váljunk csalás áldozatává, ezeket itt tudja elolvasni.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Országszerte 500 rendőr 47 helyszínen ütött rajta drogkereskedőkön szerdán reggel
Negyven perc után le kellett állítani a BSW koncertjét, végül még a rendőrséget is kihívták
Ezek 2025 legbámulatosabb természetfotói
Dobrev Klára Schmidt Mária fenyegetéséről: „Nyilván pánik van. Az igazság nem derülhet ki, mert borulna minden”
Orbán bejelentette: Nemsokára jön a Trump-Orbán találkozó
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik