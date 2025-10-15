Kilencmillió forintot utalt át egy zalai férfi a „brókereknek”, akik hamar köddé váltak a pénzével együtt

Kriptovalutába váltva vált kámforrá az egyik áldozat pénze Zalában, írja a police.hu.

A rendőrségi közlemény szerint a sértett egy közösségi oldalon talált rá a gyors pénzkereseti lehetőséget kínáló hirdetésre, ahol egy ismert magyar olajcég részvényeibe fektetve ígértek kimagasló hozamot. A férfi hat részletben, közel kilencmillió forintot utalt el az állítólagos brókereknek abban a hiszemben, hogy befektetési számlát nyitottak a nevére. Tőzsdei egyenlegét az elkövetőktől WhatsApp-on kapott linken keresztül tudta figyelemmel követni.

Az lett gyanús a férfinak, hogy ismeretlen személyektől utalás érkezett a számlájára, amit a csalók kérésére tovább kellett küldenie. Miután érdeklődni, kezdett az elkövetők köddé váltak, az üzenetek előzményeit is törölték.

A rendőrség ajánlásokat is megfogalmazott, hogy hogyan ne váljunk csalás áldozatává, ezeket itt tudja elolvasni.