Szombat estétől vasárnap délig útzár lesz az M7-es autópályán

2025. 10. 15. 20:41

Éjszakai forgalomkorlátozás mellett folytatódik most hétvégén az új Velencei híd építése, jelezte a Facebookon a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Mint írták, 2025. október 18-án (szombaton) 22 órától lezárják az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalát a 44-es és a 46-os km-ek között, várhatóan vasárnap 12 óráig.

A fent említett időszakban a forgalmat a Budapest felé vezető oldal belső sávjára terelik át, így az éjszakai munkavégzés ideje alatt a forgalom a Balaton felé 1 sávon haladhat majd. A főváros irányába 2 sávot biztosítanak az utazók számára.

A terelésben a megengedett legnagyobb sebesség 80 km/h lesz.

A korlátozás ideje alatt lezárják a Velencei pihenőhelyet és a csomópontot is.

A régi híd felújítása, az elvégzett műszaki vizsgálatok szerint drágább lenne, mint egy új megépítése, és a szerkezet műszaki állapotán túl, az is az elbontása mellett szólt, hogy az M7-es autópálya 2027-ben induló bővítése során, a kiszélesített pálya már nem férne el alatta

– írták.

