Publicius: továbbra is vezet a Tisza, de egy kicsit erősödött a Fidesz

Jelen állás szerint a teljes népesség 32, a biztos szavazók 35, a biztosan szavazó pártválasztók 45 százaléka szavazna a Tisza Pártra, míg a Fidesz az említett csoportokban 27, 31, illetve 38 százalékot tudhat magáénak – mutatta ki a Publicus Intézet. Az ezerfős mintán végzett kutatás a Népszava megbízásából készült október 6-a és 13-a között. A szeptemberi felméréshez képest a Fidesz valamelyest – 1-2 százalékkal – mindhárom kategóriában erősödni tudott. A bizonytalanok aránya 29 százalék.

A Publicus adatai alapján elsősorban még két párt, a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk pályázik eséllyel arra, hogy bekerüljön az Országgyűlésbe. A DK az összes megkérdezett, a biztos szavazók és a biztosan szavazó pártválasztók körében eléri vagy átlépi az ötszázalékos küszöböt (5, 6 és 7 százalék), a Mi Hazánk viszont csak az utóbbi két esetben (5-5 százalék), míg a teljes népességben 4 százalékon áll. Kimutatható támogatottsággal bír a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is, de a bejutási határt csak a biztosan szavazó pártválasztók kategóriájában közelíti meg (4 százalék).

A kutatásból kiderül az is, hogy a magyar társadalom 32 százaléka örülne annak, ha a 2026-ban is a Fidesz maradna kormányon, ennél jóval többen (44 százalék) viszont annak, ha a Fidesz elveszítené a választást. A Publicus felmérése azonban azt is megállapította, hogy a reményektől függetlenül a relatív többség (41 százalék) a Fidesz győzelmére számít. Kevesebben vannak azok (37 százalék), akik úgy gondolják, hogy kormányváltás lesz.