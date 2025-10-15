georgiaálmegfigyelő
Hat magyar álmegfigyelőt azonosítottak a georgiai választásokon

2025. 10. 15. 21:21
29 álmegfigyelőt azonosított a 2025. október 4-i georgiai helyhatósági választásokon az Európai Demokratikus Választások Platformja (EPDE), akiknek feladata az volt valójában, hogy segítsék a grúz kormányt abban, hogy legitimnek tűnjön a választás, írja a 444.hu.

Az EPDE szerint az „álmegfigyelő” delegációk összetétele túlnyomórészt európai profilt tükrözött, a résztvevők többsége Magyarországról és Franciaországból érkezett.

Hazánkból összesen hat álmegfigyelőt azonosítottak:

  • László András, fideszes európai parlamenti képviselő, ő a 2024-es grúz választáson is már részt vett az EPDE szerint álmegfigyelőként,
  • Hegedűs Barbara Szilvia, fideszes országgyűlési képviselő,
  • Révai-Bere Norbert, a magyar országgyűlés külpolitikai tanácsadója, korábbi indiai főkonzul,
  • Lajkó Fanni, az Alapjogokért Központ elemzője,
  • Juan Efraín Rocha, korábbi kormánytisztviselő a Miniszterelnöki Hivatal nemzetiségi osztályán,
  • valamint Németh László István, a Recski Szövetség nyugat-dunántúli szervezetének elnöke.

Ez már a második alkalom volt, hogy a georgiai kormánypárt, a Grúz Álom politikailag elfogult megfigyelőket hívott meg, hogy elfedjék a hiteles megfigyelők által jelzett szabálytalanságokat. Ezzel Georgia olyan országok példáját követi, mint Oroszország, Azerbajdzsán és Fehéroroszország, ahol már évek óta alkalmazzák ezt a gyakorlatot, olvasható a cikkben.

