Tartósan megszenvedi a brexitet a brit gazdaság a külügyminiszter szerint

A brit pénzügyminiszter szerint súlyos és tartós károkat okozott a brit gazdaságnak Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból (brexit) – írja az MTI. Rachel Reeves a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak nyilatkozva szerdán úgy fogalmazott: az előző, konzervatív párti brit kormány megszorító intézkedései és a Brexit hatásai egyaránt „komoly súllyal nehezednek” a brit gazdaságra.

A munkáspárti kormány pénzügyminisztere felidézte, hogy a független gazdaságelemző műhelyként működő, de a kabinet számára hivatalos előrejelzéseket készítő szervezet (Office for Budget Responsibility, OBR) jelenleg érvényes számításai szerint a brit hazai össztermék (GDP) a Brexit miatt hosszú távon hozzávetőleg 4 százalékkal lesz alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a brit gazdaság az Európai Unió teljes jogú tagjaként ebben az időtávlatban előállíthatott volna.

Reeves szerint a kormány igyekszik valamennyit elhárítani ebből a kárból az EU-val korábban kötött átfogó kereskedelmi megállapodással, valamint a brit és az uniós fiatalok kölcsönös letelepedésének és munkavállalásának szabályait enyhítő egyezménnyel.

Ennek ellenére nem fér kétség ahhoz, hogy a brexit súlyos és hosszantartó hatást gyakorol a brit gazdaságra

fogalmazott a szerdai Sky News-interjúban a brit pénzügyminiszter.

Nagy-Britannia 2020. január 31-én távozott az Európai Unióból, majd 11 havi átmeneti időszak után az EU egységes belső piacáról és vámuniójából is kilépett. Az akkori konzervatív párti brit kormány ugyanis nem kívánta teljesíteni azokat a feltételeket – mindenekelőtt az EU-állampolgárok szabad nagy-britanniai letelepedésének és munkavállalásának jogát –, amelyek e két integrációs szerveződéshez elválaszthatatlanul kötődnek.

A tavaly júliusi parlamenti választások óta hivatalban lévő munkáspárti kormány sem kívánja visszaléptetni Nagy-Britanniát az Európai Unióba, sem az EU egységes belső piacára és vámuniójába. A Munkáspárton belül azonban az utóbbi időben nyílt viták kezdődtek erről a kérdésről, és Rachel Reeves rövid időn belül a Labour második igen befolyásos politikusa, aki a nyilvánosság előtt szól a brexit okozta károkról.

Andy Burnham, Manchester munkáspárti polgármestere a Labour minapi éves kongresszusán felszólalva „katasztrófának” nevezte a brexitet, és közölte: azt szeretné, ha Nagy-Britannia teljes jogú tagként ismét csatlakozna az EU-hoz. Hozzátette: reméli, hogy ez még az ő életében megtörténik.

Burnham kijelentette azt is, hogy el kell számoltatni azokat, akik annak idején a Brexit mellett kampányoltak, mert a brit EU-tagság megszűnése óta Nagy-Britanniában „semmi nem működik úgy, ahogy kellene”.