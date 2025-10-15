balesetnógrádszakál
Belföld

Mesterséges altatásban van egy kétéves nógrádszakáli kislány, miután a gyanú szerint ötéves testvére fellökte

admin Vaskor Máté
2025. 10. 15. 19:55

Agyi ödémája lett egy kétéves kislánynak, olyan súlyosan megsérült a nógrádszakáli otthonában, számolt be róla a TV2 Tények.

A gyerekek édesanyja a csatornának arról beszélt, a lányt letette aludni, majd arra lett figyelmes, hogy rángatózik az ágyban.

A TV2 Tények úgy tudja, a gyereket ötéves testvére lökhette el, ekkor verhette be a fejét. Az anya ezt tagadja, de arról beszélt,

ők hatan vannak testvérek, összeverekednek mindig.

A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, a kislány eszméletlen állapotban volt, végül életveszélyes állapotban vitték kórházba, ahol azonnal intenzív osztályra került.

Arra a kérdésre, hogy van most, az anya könnyeivel küszködve úgy felelt: nem jól. Állapota válságos, mesterséges altatásban van.

A rendőrség büntetőeljárást indított. A kislányon állítólag test szerte zúzódásos sérüléseket találtak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Országszerte 500 rendőr 47 helyszínen ütött rajta drogkereskedőkön szerdán reggel
Negyven perc után le kellett állítani a BSW koncertjét, végül még a rendőrséget is kihívták
Ezek 2025 legbámulatosabb természetfotói
Dobrev Klára Schmidt Mária fenyegetéséről: „Nyilván pánik van. Az igazság nem derülhet ki, mert borulna minden”
Orbán bejelentette: Nemsokára jön a Trump-Orbán találkozó
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik