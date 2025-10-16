Fleck Zoltán durva focistaként jellemezte Orbán Viktort

Orbán a hosszabbítás 93. percében akár a bírót is lerúgja, ha vesztésre áll.

Ezt mondta Fleck Zoltán a CS.A.K. Tisza Sziget rendezvényén, ahol Bárándy Péter ügyvéddel, volt igazságügy-miniszterrel szerepelt. A Magyar Hang tudósítása szerint a jogszociológus úgy vélte: a kormány a jogrendet már előkészítette a 2026-os választás elhalasztására, de arra is, hogy a Tisza Párt győzelme esetén ne ismerje el az eredményt, a külföldi befolyásra hivatkozva. Fleck Zoltán szerint fel kell készülni arra, hogy a kormány bármilyen eszközt bevethet a győzelem érdekében, egyre inkább autokratikus hatalomként fog viselkedni a választások közeledtével.

Bárándy Péter a Magyar Hang kérdésére azt mondta: bele sem akar gondolni abba, mi történik akkor, ha a Fidesz megsemmisíti a választási eredményt. Fleck Zoltán szerint ezzel óriási kockázatot vállalna a hatalom, de kockázat az is, ha a Mi Hazánk valóban megtámadja majd a választás eredményét, mert a Kúria kormányhoz lojális tagjai a Fidesznek kedvező döntést hozhatnak.

Bárándy Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Orbán Viktort és pártját két héten belül Putyin orosz és Trump amerikai elnök is támogatásáról biztosította, amiben a NER nem lát problémát, csak Brüsszel befolyásában. A volt igazságügy-miniszter szerint jövőre az lesz a döntő: mivel jár jobban a Fidesz, a választás megrendezésével, vagy elhalasztásával. Ha az utóbbival, „akkor a kormány elkóborol kicsit a különleges jogrenden belül, és a veszélyhelyzet helyett a szükségállapotot írja elő (…) a választás kizárásával”, az Alaptörvény módosításával ehhez elég a „felforgatás”, vagyis az, ha egy békés tömeg megváltoztatná a fennálló rendet.

A Magyar Péter által beígért vagyonvisszaszerzésről Fleck Zoltán és Bárándy Péter is azt mondta: az azért nem lehet 100 százalékos, mert a kimentett közpénzek nagy része már külföldi bankszámlákon, alapokban pihen. Az ügyészség átalakításához, a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításához kétharmad kellene, de feles többséggel is át lehetne alakítani a kormányzást: újra lehetne oktatási, egészségügyi és kulturális tárca, meg lehetne szüntetni a NER-es médiatúlsúlyt. A legnagyobb sikert egyébként az a felvetés aratta, hogy Hatvanpusztát a vagyonvisszaszerzés keretében fel lehetne ajánlani Iványi Gábor árváinak.