Palvin Barbara újra a Victoria’s Secret kifutóján vonult: galérián a magyar szupermodell tündöklése

2025. 10. 16. 06:21
Újra divatshow-t tartott a Victoria’s Secret, a gálaeseményt ma hajnalban tartották New Yorkban. Magyar résztvevő is volt, méghozzá Palvin Barbara, a magyar szupermodell ugyanis a kifutón vonult immár negyedik alkalommal a show történetében.

Palvin eddigi karrierje során ez a negyedik alkalom, hogy ott volt a divateseményen: 2012-ben, 2018-ban és 2024-ben már megcsodálhatta a közönség.

Kapcsolódó
Történelmet írt egy amerikai kosárlabdázó: ő az első profi sportoló, aki a Victoria's Secret modellje lett
Ilyen még nem történt a márka életében.

