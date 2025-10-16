Palvin Barbara újra a Victoria’s Secret kifutóján vonult: galérián a magyar szupermodell tündöklése

Újra divatshow-t tartott a Victoria’s Secret, a gálaeseményt ma hajnalban tartották New Yorkban. Magyar résztvevő is volt, méghozzá Palvin Barbara, a magyar szupermodell ugyanis a kifutón vonult immár negyedik alkalommal a show történetében.

Palvin eddigi karrierje során ez a negyedik alkalom, hogy ott volt a divateseményen: 2012-ben, 2018-ban és 2024-ben már megcsodálhatta a közönség.