Rázuhant egy ötéves gyerekre a focipálya vaskerítése Csepelen

Csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia kedden, amikor egy nagyjából 100 kilós vaskerítés dőlt rá egy ötéves gyerekre Csepelen, egy focipálya közelében, számolt be az esetről a TV2 Tények.

A riportban megszólalt az apa, aki szerint a vasszerkezetet csak három felnőtt tudta levenni a gyerekről, aki keservesen sírt, és még a kórházban van megfigyelésen.

Megsérült a fején, az arcán, a szeme alatt. Zúzódott a jobb karja, a háta lehorzsolódott, a dereka is. A kórházban végeztek röntgent és ultrahangvizsgálatot, ezek negatívok lettek. 24 órás megfigyelésen tartják, mert ez a nagy súly bármit összenyomhatott

– mondta az apa.

A család úgy véli, az önkormányzat a felelős a balesetért, mert a vasszerkezet szerintük csak úgy oda lett helyezve.

A csepeli önkormányzat ezzel szemben azt közölte:

A helyszíni vizsgálat során megállapították, hogy a kerítéselem nem a természetes elhasználódás miatt dőlt ki, hanem egy ismeretlen személy korábban kivághatta.

A rendőrség nyomoz.