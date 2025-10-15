Orbán bejelentette: Nemsokára jön a Trump-Orbán találkozó

A Karmelita könyvtárában adott interjút a Mandiner főszerkesztőjének Orbán Viktor miniszterelnök. A futballról való rövid csevegés után kiderült, hogy a beszélgetést szerdán vették fel.

Orbán azt mondta, hogy csak szombaton tudta meg, meghívják a közel-keleti békecsúcsra Sarm es-Sejkbe, ahol a gázai tűzszünetről szóló megállapodást aláírta Recep Tayyip Erdogan török elnök, Tamím ibn Hamád al-Tání katari emír és Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök. A magyar miniszterelnök szerint ahhoz, hogy ezt a megállapodást megkössék, nagyon szerencsés csillagzat kell, és az amerikaiak szombaton jöhettek rá, hogy hétfőn jön el ez a pillanat. Orbán úgy látja, hogy a sikeres megállapodáshoz Donald Trump elnök alázatára is szükség volt.

A Mandiner főszerkesztője felemlegette, hogy az Unióból hat másik ország vezetője is ott volt, de feltűnően hiányzott Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Orbán erre azt mondta:

Hát, de őt mit képviseltük, mert a mi alkalmazottunk!

A többi európai vezető Orbán szerint az országa súlya, ereje miatt volt ott, ő viszont azért, mert annak a békepárti hálózatnak a része, akikre lehet számítani, és állnak rendelkezésre, ha a béke ügyéről van szó. A miniszterelnök hozzátette, hogy az békecsúcson jelenlévő társaságban az azerbajdzsáni elnök után ő a leghosszabb ideje hivatalban lévő vezető.

A kormányfő elütötte azt a megjegyzést, hogy úgy tűnik, Trump biztos a Orbán 2026-os győzelmében. Szerinte Magyarországot kevesen ismerik, a magyar politika mélységeit kívülről nem lehet látni. „Azért itt minden választás, hiába kétharmad a vége, nagyon komoly, gyakran sajnos nagyon durva, pokróc jellegű összecsapás. Tehát itt nincs lefutott választás”. Orbán szerint

a magyarok bizalmát megtartani a világon talán a legnehezebb dolog.

Orbán Viktor az interjúban bejelentette: lesz Orbán-Trump találkozó, mégpedig nemsokára. Azt mondta:

Van időpont is, a tárgyalási tematika is nyolcvan százalék körüli állapotban van. Amikor az amerikaiakkal meg tudunk egyezni a maradék húsz százalékról is, akkor az amerikaiakkal közösen eldöntjük, hogy mikor jelentjük be a találkozót, és akkor ez létre fog jönni.

Arról, hogy a találkozó nyolcvan százalékában, a melyről már megegyeztek, miről lesz szó, a miniszterelnök azt mondta: a gazdaságról. Kijelentette, Trump hatalomba lépése óta elintézték a vízummentesség ügyét, nyolc nagy amerikai beruházás érkezett Magyarországra, és még az idén további három amerikai beruházás érkezik.

Az interjúban előkerült az orosz-ukrán háború ügye is, ezúttal a gázai tűzszüneti megállapodás és az Egyesült Államok szerepvállalása fényében. Orbán azt mondta:

Nekem erről van egy nagyon nyers véleményem, igyekszem udvariasan elmondani. Az ukrán-orosz háború ügyében Trump elnök már régen békét teremtett volna, hogyha a színfalak mögül az európaiak nem lázítják folyamatosan Zelenszkijt.

A magyar miniszterelnök úgy látja, ha az európai vezetők nem mennének szembe a Trump-féle politikával, akkor már béke lenne, de „az európai vezetők folytatni akarják a háborút”. Szerinte az európai vezetők azon dolgoznak, hogy a béke oldaláról áthúzzák Trumpot „a háború folytatásának oldalára”. Orbán szerint ha nyugati egység lenne, már béke lenne a fronton. Arra a kérdésre, hogy akkor az Amerikai Egyesült Államok Trump vezetésével miért ad el fegyvereket Európának, hogy azokat Ukrajnába küldje, Orbán azt mondta, az amerikaiak ezzel jól jártak.

Az amerikaiak kiszálltak az ukrán-orosz háborúból, nem adtak egy fillért se, mi európaiak meg vagyunk olyan szerencsétlenek, hogy a pénzünket vagy direktbe elküldjük Ukrajnába, vagy veszünk amerikai fegyvereket, és azt küldjük el oda. Az amerikaiak meg köszönik szépen, kérnek egy kávét

– magyarázta a miniszterelnök.