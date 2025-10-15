reggeli pakkfriss hírekpolitikaidőjárás
Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. 10. 15. 07:04
2025. október 15., szerda

Friss hírek

 

Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:

MÁV

  • ceglédi és a szegedi fővonalon módosított a menetrenddel közlekednek a vonatok három héten keresztül. Részletek.

BKK

  • 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Rózsa utca és a Dob utca megállót, valamint a Kápolna tér, illetve a Keleti pályaudvar M felé az Izabella utca / Király utca megállót sem.

 

Mai időjárás:

 

Névnap:

  • Teréz

 

Deviza középárfolyam:

  • EUR 392,92
  • USD 339,9
  • CHF 423,13
  • GBP 451,56

 

Sokmilliárdos osztalékfizetés után a hitelezők türelmét kéri a honvédelmi miniszter volt érdekeltsége
Az orosz–ukrán háború kitörése után még kilapátolták az osztalékot, most viszont veszélyhelyzeti intézkedéssel közpénzt töltenek bele, hátha sikerül megmenteni a csődtől a Magyar Vagon-csoportot.

