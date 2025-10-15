Szerdai friss hírek, forgalom, időjárás – Reggeli pakk

2025. október 15., szerda
Friss hírek
- „Itt senki nem szereti oroszokat” – mondta Lázár János, aki a brüsszeli kémügyet dicséretes, kitüntetésre méltó vállalkozásnak tartja.
- Otthon Start: 30 napos csúszást és lefagyást okozott a földhivataloknál az állami program.
- Teljesítményértékelés: 24 ezer pedagógus maradt ki az idén őszi béremelésből.
- Nyilvánosságra hozta drogtesztjét a nyolcadik kerületi választáson induló ellenzéki jelölt, miután a fideszesek kábítószerezéssel vádolták.
- Orbán Viktor visszavette, áthelyezte a volt főszemélyzetist, újabb személycsere az agrártárcánál.
- Trump: a Hamászt szükség esetén erővel kényszerítjük fegyverletételre.
- Charlie Kirk posztumusz Amerika legmagasabb polgári kitüntetésben részesült.
- Caramel: A hazaáruló szóval kurvára nem kéne dobálózni, mert az nagyon súlyos dolog.
- Tűz volt egy II. kerületi tízemeletes ház egyik lakásában éjszaka.
- Szoboszlai hajrában szerzett góljával mentett pontot a magyar válogatott a portugálok ellni vb-selejtezőn.
Ezekre figyelj, ha elindulsz otthonról:
MÁV
- A ceglédi és a szegedi fővonalon módosított a menetrenddel közlekednek a vonatok három héten keresztül. Részletek.
BKK
- A 73-as és a 76-os trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Rózsa utca és a Dob utca megállót, valamint a Kápolna tér, illetve a Keleti pályaudvar M felé az Izabella utca / Király utca megállót sem.
Mai időjárás:
- A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.
- Késő este 5, 12 fok valószínű.
- Részletes időjárás-előrejelzés.
Névnap:
- Teréz
Deviza középárfolyam:
- EUR 392,92
- USD 339,9
- CHF 423,13
- GBP 451,56
+1
Kapcsolódó
Sokmilliárdos osztalékfizetés után a hitelezők türelmét kéri a honvédelmi miniszter volt érdekeltsége
Az orosz–ukrán háború kitörése után még kilapátolták az osztalékot, most viszont veszélyhelyzeti intézkedéssel közpénzt töltenek bele, hátha sikerül megmenteni a csődtől a Magyar Vagon-csoportot.