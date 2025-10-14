Nyilvánosságra hozta drogtesztjét a nyolcadik kerületi választáson induló ellenzéki jelölt

De vegyen mindenki nagy levegőt és nyugodjon meg: Horváth Alexander nyilvánosságra hozta a negatív drogtesztjét

– közölte Pikó András Facebook-oldalán. Az eset előzménye, hogy november elején időközi választást tartanak Józsefváros 8. választókerületében, és a kampány kezd egyre inkább elmérgesedni, írja a hvg.hu.

A korábban DK-s Horváth nyáron lemondott, emlékeztet a lap, mertt a kormányközeli médiumoknál terjedni kezdett egy olyan videó, amin látszik, hogy a képviselő egy szobában tartózkodik egy olyan férfival, aki valamilyen fehér porból csíkokat porcióz, majd készül felszívni ezeket. A politikus ekkor tagadta, hogy kábítószert fogyasztott, de lemondott képviselőségéről, később viszont bejelentette, hogy elindul az időközi választásokon.

A körzetem fideszes jelöltjének azt javaslom, hogy drogteszt helyett inkább hazugságvizsgálaton vegyen részt. Fideszesként úgy csinál, mintha a helyiekért dolgozna, közben pedig a bérlakásból konnektorokat ellopó fideszes Kecskemétinek asszisztált, és ami még rosszabb, a Józsefvárost sújtó kormányzati megszorításokról hallgat

– írta Horváth kedden Facebookon, utalva arra a Kecskeméti Lászlóra, akit megfosztottak mandátumától, miután kibelezve adta át az önkormányzati lakását.

Horváth a posztjában egyúttal jelezte: egyébként igazolt sportolóként rendszeresen részt vesz sportorvosi vizsgálatokon, legutóbb a szezon elején, szeptemberben esett át kötelező vizsgálatokon, amelyeknek része volt egy drogteszt is, a negatív eredményt kereste elő.