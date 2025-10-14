Caramel: A hazaáruló szóval kurvára nem kéne dobálózni, mert az nagyon súlyos dolog

Molnár Ferenc Caramel volt a Partizán keddi vendége. Gulyás Márton az interjúban egyebek mellett májusi, Szegeden tartott koncertjén elmondott beszédéről is kérdezte az énekest. Akkor Caramel azt mondta: „Ezek a faszfejek annyit tanultak meg a kibaszott Oxfordon, hogy hogy kell megosztani az embereket”.

A Partizánban azt mondta, Oxford számára annak a szimbóluma, hogy a legtanultabb emberek nem jóra használjak a tudásukat, hanem a társadalom megosztására.

„Idealizálom, ha valaki több dimenzióban tud gondolkodni, tanult, képzett. Idealizálom, aki Oxfordon tanulhat, mert azért az jelent valamit. Nekem rohadt nagy csalódás, hogy a nagytudású emberek, nagy formátumú gondolkodók, akiknek a hatalmas tudására és képességeire nagyon nagy szükség lenne a mai világban, nagyon másra használják a hatalmas eszüket. Mi, egyszerű, tanulatlan emberek, össze tudunk tartani – vagy akár széttartani –, mégis tisztában vagyunk azzal, hogy összetartozunk. Amikor a legegyszerűbb emberekkel beszélgetek, ők tisztában vannak azzal, hogy a szétszakítottság, a megosztottság nem jó dolog. Akiknek pedig arról kéne beszélniük, hogy összetartozunk és egy irányba kell tartanunk, azok szétszakítanak minket a világ minden részén. Erről szól a politika” – magyarázta Caramel.

Arról is beszélt, mint bánt meg a szegedi beszédet illetően:

A trágárkodás nem kellett volna. Elvitt a hév.

Hozzátette, nem számított rá, hogy az, amit mond egy koncerten, érdekelni fog bárkit is, és eszébe sem jutott, hogy abból másnap hír lesz.

Már aznap éreztem, hogy fejjel rohantam a falnak, de egyébként nem bánom. Nem sajnálom egyáltalán, mert a hibázás az élet része.

Mint mondta, sokszor úgy érzi, a sajtó és a szétszakított társadalom azt várja, hogy „mindenki habzó szájjal nyilvánuljon meg, gyűlöletből, haragból vagy dühből beszéljen, és fejjel menjen a falnak”, amit ő nagyon károsnak tart, ahogy a megosztottságot is.

„Amikor a megosztottság tudatosan, legfőbb fegyverként van használva, szerintem az nagyon-nagyon káros és beláthatatlan következményei vannak. Ez egy spirál, ami húzza le a világot és a társadalmat. Megosztottság mindig is volt, mindig is lesz, csak nem mindegy, hogy milyen arányokban történik.”

Nem kell egyetértenünk, de előbb-utóbb meg kell békülnünk. Ha mi, a magyar nemzet nem együtt, egy hajóban evezve hozunk döntéseket, akkor az élet fog a fejünk fölött döntéseket hozni, aminek nem biztos, hogy örülni fogunk. Úgyhogy szerintem addig kell ennek megálljt parancsolni, amíg lehet.

Úgy véli, mindannyiunknak el kell fogadnia a sajátunkéval ellenkező véleményeket is, és nem szabad személyes sértésnek vagy támadásnak venni azt, ha valaki máshogyan gondolkodik valamiről.

Szerinte hosszú évek munkája lesz, míg megtörténhet a társadalmi megbékélés, de meg kell, hogy történjen. Ezzel együtt úgy érzi, mindenki elzárkózik a megbékéléstől.

Azt látom, hogy annyira fel van paprikázva az egész ország, hogy ez már beteges. Abszolút nincs itt az ideje a megbékélésnek. Mármint nem úgy értem, hogy én nem szeretném, hanem hogy társadalmi reflexszé vált a kölcsönös ellenségeskedés, a vállalhatatlan gyűlölködés, egymás hibáztatása

– fejtette ki.

Külön kiemelte, mennyire elítéli a hazaáruló szó túlzó használatát a közbeszédben.

Ezzel a szóval kurvára nem kéne így dobálózni, mert ez nagyon súlyos dolog. Fájdalmas, gyászos dolog ezt hallani. Olyan dolgokat engedünk meg magunknak a közéletben…

Arra a kérdésre, vajon miért nyilvánul meg egyre több zenész közéleti kérdésekben, azt mondta, szerinte azért, mert egyre súlyosabbak a kérdések. Magáról sosem gondolta volna, hogy valaha felszólal majd, sőt, 10-20 évvel ezelőtt azt tanították neki: ne politizáljon, mert azzal megosztja a közönséget. Úgy látja, mostanra a zenészek életébe is olyan szinten bekúszott a politika, hogy már nem tudnak szó nélkül elmenni a dolgok mellett.