Orbán Viktor visszavette, áthelyezte a volt főszemélyzetist

admin Farkas György
2025. 10. 15. 06:35
Újabb személycsere az agrártárcánál.

Megjelent a Magyar Közlönyben Orbán Viktor határozata. A miniszterelnök – az agrárminiszter előterjesztésére – megállapította, hogy Botos Gyöngyvér helyettes államtitkár megbízatása szerdától megszűnik, lemondására tekintettel. Botos Gyöngyvér eddig a települési fejlesztések koordinációjáért felelt helyettes államtitkárként.

A jogi egyetem elvégzése után 2010-től az Országgyűlés Hivatalában kezdett dolgozni, 2018-ban került át a Miniszterelnökségre, majd onnan az Agrárminisztériumba, ahol tavasszal, Feldman Zsolt távozása után két új államtitkárt is kineveztek.

Nagy István agrárminiszter javaslatára október 16-ai hatállyal Szeiler Orsolyát nevezte ki az agrártárca helyettes államtitkárává Orbán Viktor. A kormányfő döntése némiképpen meglepő lehet, hiszen tavaly áprilisig a kormányzati személyügyi központot irányította helyettes államtitkárként. A kormányfő akkor azonban – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára, Bordás Gábor javaslatára – gyakorlatilag azonnali hatállyal mentette fel, indoklás nélkül.

Most Szeiler Orsolya visszatér oda, ahol pályafutását kezdte, hiszen életrajza szerint 1999-től csaknem mindig valamelyik minisztérium munkatársa volt, és az első Orbán-kormány idején került az akkori Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumba.

