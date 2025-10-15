Teljesítményértékelés: 24 ezer pedagógus maradt ki az idén őszi béremelésből

Összesen 24 192 tankerületi iskolában dolgozó pedagógus maradt ki az idén őszi béremelésből, amely az előző tanévben első alkalommal tartott teljesítményértékelés után járt – tudta meg a Népszava a tankerületi központok működéséért felelős Klebelsberg Központ (KK) adataiból. A KK a lapnak küldött tájékoztatása szerint idén 58 685 pedagógus részesülhetett béremelésben a teljesítményük alapján, a tankerületi fenntartású intézményekben pedig 82 877 pedagógus dolgozott az előző tanévben.

A pedagógusok munkáját az iskolaigazgatók értékelték, ehhez több szempontot kellett figyelembe venniük. Minden pedagógusnak három teljesítménycélt is ki kellett jelölnie a tanévre, ezek megvalósulását is ellenőrizték az igazgatók. Összesen 100 pontot lehetett szerezni, kiemelkedő teljesítményűnek a 80 pontot elérők számítottak, ők havi bruttó 20 és 60 ezer forint közötti összegeket kaphattak. Az átlagos teljesítményűeknek (50-79 pont) maximum bruttó 20 ezer forintra számíthattak. Akik 50 százalék alatti eredményt értek el, a fejlesztendők közé kerültek.

A Népszava cikke szerint:

3939 tanár kapott bruttó 10 ezer forint alatti,

9390 tanár bruttó 10-20 ezer forint közötti illetményemelést,

29 749-en bruttó 20-30 ezer forint közötti összeget,

8801 fő bruttó 30-40 ezer forintot,

3734 fő 40-50 ezer forintot,

további 3063 fő 50-60 ezer forintot.

A fejlesztendő kategóriába 450 pedagógus került.

Vagyis a pedagógusok többsége csak alacsonyabb mértékű béremelést kapott, annak ellenére is, hogy a KK a lapnak küldött korábbi tájékoztatása szerint 45 357-en érték el a legmagasabb, vagyis a kiemelkedő teljesítményszintet.