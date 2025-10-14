földhivatalotthon startvevő
Otthon Start: 30 napos csúszást és lefagyást okozott a földhivataloknál az állami program

2025. 10. 14. 20:23
Nem tudnak lépést tartani a földhivatalok a fix 3 százalékos lakáshitel, az Otthon Start miatt megnőtt munkateherrel – számol be a RTL Híradó.

Mindez azt jelenti, hogy a beadott kérelmeket a törvényi határidőnél rendszerint egy hónappal lassabb határidővel dolgozzák fel, azaz ennyi csúszást okoz a túlterheltség – mondta a híradónak Nagy Zoltán ingatlanjogász. Ráadásul az iratokat egy új informatikai rendszeren kell átvezetni az ügyintézőknek, amelynek használatát még ők is csak most tanulják, ez pedig nem döccenőmentes.

Mindezek a folyamatok a hitelügyintézésre is hatással van. A helyzetet rontja, hogy az ügyfelek nem kapnak tájékoztatást a földhivataltól, hogy mikor kerül pont a beadott kérvényük végére.

A Területfejlesztési minisztérium elismerte a problémát, és azt válaszolta: finomhangolás van szükség, a mostani helyzetet túlmunka elrendelésével oldják meg.

