„Itt senki nem szereti oroszokat” – mondta Lázár János, aki a brüsszeli kémügyet dicséretes, kitüntetésre méltó vállalkozásnak tartja

Kaposváron tartott fórumot Lázár János, aki reagált a múlt héten megjelent Direkt36-os anyagra is, amely arról szólt, hogy a 2010-es években a magyar hírszerzés elkezdett kémkedni Brüsszelben, és ehhez uniós intézményeknél dolgozó magyarokat próbált beszervezni, viszont a magyar szolgálatok ezt annyira nyilvánvalóan és szakmaiatlanul csinálták, hogy lebuktak és szétesett a hálózatuk. Ez időben Lázár János felelt a titkosszolgálatokért, de a cikket megjelenése előtt nem reagált a portálnak. Kaposváron viszont igen:

Engem hírbe hoztak, most a héten, hogy amikor én a hírszerzést felügyeltem, akkor én arra utasítottam a kémeket, hogy menjenek Brüsszelbe, és kémkedjenek. Nyilván nem emlékszem arra, hogy pontosan mi történt, mert rossz képességű ember vagyok, nem tudom pontosan felidézni, de nekem az a dolgom, hogy megvédjem a hazámat. Ha netán azt tette volna a magyar hírszerzés, és összeszedve minden bátorságát és felkötve a gatyaszárát, hogy elment volna Brüsszelbe, és meg akarta volna tudni, hogy akarnak nekünk ártani, akkor kitüntetném őket, és nem lecseszném. Mert ez a dolguk, hogy megvédjék a hazájuk érdekeit. Ha ezt tették volna, akkor ezért dicséret és nem szidalom, meg nem botrány és újságcikk jár. Az a dolguk, hogy megvédjék az ország függetlenségét.

A végén még hozzátette:

Addig lehetnek nyugodtan, amíg Brüsszelben Orbán Viktort szidják.

A fórumon egy 15 éves fiú is megkérdezte Lázárt, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy a fiatalok itt maradjanak Magyarországon. A fiú többször is kérdezte még ezután Lázárt, aki arról beszélt, hogy mennyit tett az Orbán-kormány a fiatalokért, majd egy hosszabb beszélgetés lehetőségét kínálta fel a diáknak, mert a miniszter a fiatalokat megszeretné érteni.

Korábban azt mondta Lázár: az elmúlt 15 évben „több volt a jó, mint a rossz”, jelenleg Magyarország egy előrehaladó, félkész ország. A jövő évi választás kérdése az, hogy rend lesz-e, vagy káosz, stabilitás vagy felfordulás.

Lázár arról is beszélt, hogy „sokat csesztetnek az oroszok miatt.” Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy itt senki nem szereti az oroszokat, itt senki nem kívánja a háta közepére az oroszokat. „Ez pénzről és üzletről szól.” Lázár ezt arra mondja, hogy az olcsó áram és gázárak itthon az oroszoktól vett olcsó energiának köszönhető. Lázár attól sem fél, hogy az oroszok megtámadják Európát, akik három év alatt „Ukrajna 20 százalékát tudták csak elfoglalni.”