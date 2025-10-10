Miért kell Varga Judit ennyire a Fidesznek?

A héten újra meglebegtette a kormányoldal a volt igazságügyi miniszter esetleges visszatérését a politikába, innen indított Bánszegi Rebeka, Kerner Zsolt és Nagy Gergely Miklós az aktuális Háromharmadban, hogy aztán Varga Judit reaktiválásának politikai előnyei és kockázatai mellett az elmaradt megtorláson át egészen a brüsszeli magyar kémekig jussanak.