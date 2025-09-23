Hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halála: közleményt adott ki a Belügyminisztérium

Nem sokkal azután, hogy a rendőrség videóüzenetet tett közzé az öngyilkosságot elkövető hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt lejárató cikkel kapcsolatban, közleményt adott ki a Belügyminisztérium.

A rendőrkapitány halála óta még nem szólalt meg Pintér Sándor belügyminiszter, vélhetően erre reagálva az „a miniszter nem beszélt, cselekedett” címet viseli a közlemény, melyben azt írják:

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter kegyelettel őrzi Szabó Zsolt r. alezredes, Hódmezőváráshely volt rendőrkapitánya emlékét. A miniszter nem beszélt, cselekedett. Soron kívül intézkedett szociális támogatás kifizetésére, ami már az özvegy számláján van.

A szűkszavú közleményben emellett azt írták: „a tárcavezető előkészíttette a hátrahagyott árvák kiegészítő ellátásának és a temetési segély kifizetésének dokumentumait. Dr. Pintér Sándor és a Belügyminisztérium a magára maradt családot minden eszközzel támogatja.”

Márki-Zay Péter polgármester korábban a Promenad24 portál, a kapitányt lejárató cikkét hozta összefüggésbe a halálesettel, a rendőrség elé pedig a hétvégén gyertyás megemlékezést szervezett, erről készült videónkat itt nézhetik meg.