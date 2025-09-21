szabó zsoltmárki-zay péterhódmezővásárhelyöngyilkosság
„Mostantól nincs mentség!” – Szabó Zsoltot gyászolják a hódmezővásárhelyiek

2025. 09. 21. 07:16
Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány pénteken öngyilkos lett. Márki-Zay Péter polgármester, aki a Promenad24 portál a kapitányt lejárató cikkét hozza összefüggésbe az esettel, péntek és szombat estére is gyertyás megemlékezést szervezett a rendőrség elé, a hétvégi eseményen mi is ott voltunk.
