Mit lehet tudni Tyler Robinsonról, a Kirk-gyilkosság gyanúsítottjáról?

Párthovatartozás nélkül regisztrált szavazóként, de az előző két amerikai választás egyikén sem adott le voksot a 22 éves Tyler Robinson, akit Charlie Kirk meggyilkolásának gyanújával vettek őrizetbe, írja a CNN.

Robinson egyik családtagja ugyanakkor a nyomozóknak arról beszélt, hogy egyre jobban bevonta magát a politikába a férfi az elmúlt években.

A nyomozók, akik politikai merényletnek minősítették a Kirk-gyilkosságot, a lövöldözés helyszíne közelében lőszerre vésett antifasiszta üzeneteket fedeztek fel, amik erre a fokozott érdeklődésre utalnak. Az egyik töltényen például az állt: „hé fasiszták, kapjatok el!”

A CNN összeállítása szerint Robinson a Utah állami Washingtonban nőtt fel, két fiútestvére van. Innen nyert felvételt a Utah Állami Egyetemre, de egy szemeszter után otthagyta az iskolát.

Jelenleg inaktív szavazóként volt számon tartva a nyilvántartásban, ami azt jelenti, hogy a két legutóbbi választáson nem vett részt. Anyja Facebook-oldala szerinte 2017-ben Trumphoz hasonló jelmezt viselt Halloweenkor.

A feltételezett elkövető napjainkban a Utah állam délnyugati csücskében található St. George nevű csendes kisvárosban élt a szüleivel, amely három és fél órányi autóútra van a Utah Valley Egyetemtől, ahol szerdán agyonlőtték Kirköt.

Charlie Kirk előadását említette is a családjának. Azt mondta nekik, hogy nem szereti őt, és tele volt gyűlölettel iránta.

Robinson büntetlen előéletű volt.

A szomszéd szerint csendes fiú volt

Kristin Schwiermann, a család egyik szomszédja a USA Todaynek azt mondta, évtizedek óta ismerte Robinsonékat, látta a gyerekeket felnőni. Állítása szerint a feltételezett elkövető mindig nagyon csendes volt, alig pár barátja akadt.

Azt hiszem inkább a zene világa érdekelte, nagyon okos volt

– mondta Schwiermann, hozzátéve, hogy szerinte a közösségi média miatt alakultak radikálisan a politikai nézetei.

„Túl sok gyűlölet van ezeken az oldalakon. Tudom, hogy nem így gondolkozott. Nem utálom emiatt. Még akkor sem, ha szerettem Charlie Kirköt, inkább próbálom megérteni, hogy mi járhatott az agyában” – mondta.

A gyanúsított anyját gyönyörű, kedves nőnek nevezte, és nagyon sajnálja a történtek miatt a családot.

Hogyan kapták el?

Kash Patel FBI-igazgató tájékoztatása szerint helyi idő szerint csütörtökön este 10 óra körül vették őrizetbe Robinsont, miután a család egyik barátja értesítette a hatóságokat, hogy a férfi bevallotta neki a gyilkosságot.

Kiderült az FBI sajtótájékoztatóján az is, hogy végül Robinson családjának és egy barátjának közreműködésével kapták el, akik helyesen jártak el.

A nyomozók online üzenetváltások, kihallgatások és térfigyelőkamerák felvételei alapján hozták őt összefüggésbe a gyilkossággal. Az üzenetek egy részét a Discordon találták.

A hatóságoknak arra vonatkozóan egyelőre arról nincs infójuk, hogy Robinsonnak mentális betegsége lett volna.