- Bába Iván: Orbán beszorult a nyugatellenes bajkeverő pozíciójába
- Ellenkampányt indít Magyar Péter az Orbán által bejelentett nemzeti konzultációval szemben
- Török Gábor szerint lehet, hogy épp most adja a legnagyobb ajándékot a Fidesz Magyar Péternek
- Magyar tudósítót vertek össze egy grúz tüntetésen
- Reagált a külügy a georgiai tüntetésen megvert magyar tudósító ügyére
- Tisza-alelnök: A hatalom megkezdte a családi vállalkozásunk tönkretételét
- iPhone 17: sok kis fejlesztéssel és egy nagy újdonsággal támad az Apple
- Izrael Katarban mért csapást a Hamász vezetésére
- Hiába jelentette be Szijjártó, nem jön Magyarországra az ukrán külügyminiszter
- Kötcse: a rendőrség visszaszólt az őt kritizáló kormányközeli médiaszövetségnek
- Navracsics: Nem véletlenül került le a napirendről az „átláthatósági” törvény
- Brutálisan nőtt a 70 millió fölötti lakások aránya egy év alatt Budán
A nap legfontosabb hírei – 2025.09.09.
