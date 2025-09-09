georgiageorgiai álomkülügyminisztériummézes lászló
Reagált a külügy a georgiai tüntetésen megvert magyar tudósító ügyére

2025. 09. 09. 15:44
Egy kormányellenes tüntetésen súlyosan bántalmazták Mézes László Róbertet Georgia fővárosában, Tbilisziben, Mézes arca, szája és keze is megsérült, a támadás után kórházba került.

Mézes a georgiai eseményekről rendszeresen tudósítja a Magyar Hangot, a 24.hu tavaly interjúzott vele, amikor az ellenzék szerint elcsalt választás után a kaukázusi országba látogattunk. Megtámadásáról a Magyar Hangnak azt mondta: éppen a kormánypárt, a Georgiai Álom irodája előtt vonultak, amikor a tüntetőkre rontottak. Először a Publika című újság két munkatársának elvették a telefonját, amit Mézes rögzített a telefonjával. Ezután az ő kezéből is megpróbálták kicsavarni a telefont, és, mivel nem hagyta, megütötték, földre teperték és megverték.

Mézest több tüntetővel együtt érte fizikai atrocitás, a támadásról felvétel készült:

Az is látszik, hogy Mézes Press (sajtó) feliratú láthatósági mellényt viselt a támadáskor:

Az esetről kérdéseket küldtünk a magyar külügyminisztériumnak, amikre az alábbi választ kaptuk:

Nagykövetségünk haladéktalanul megkezdte a bajba jutott magyar állampolgár felkutatását miután értesült az eseményről. A sérülést szenvedett magyar férfit az ügyben eljáró konzul személyesen kereste fel a kórházban, megbizonyosodott állapotáról és a megfelelő kórházi ellátásról, valamint egyeztetett a kórház felelős vezetőjével is. A magyar állampolgár minden visszajelzés alapján megfelelő kórházi kezelésben részesült és nem kért konzuli segítséget, jogi segítségnyújtást vagy tolmácsolást a nagykövetségünk munkatársaitól.

A külügy nem kommentálta azt az értesülést, hogy a sértettet a beszámolója alapján a kormányzó párt irodájának alkalmazottai és aktivistái bántalmazták Tbilisziben. Ezt látszik alátámasztani, hogy a kormánypárt ifjúsági tagozatának egyik tagja nyilvános posztban ünnepelte a Mézes elleni támadást. Nem válaszoltak arra a kérdésünkre sem, hogy a magyar kormány felvette-e a kapcsolatot a georgiai kabinettel, hogy tájékoztatást kérjen Mézes megtámadásáról, ahogy arra sem tértek ki, hogy tervezik-e behívni a budapesti georgiai nagykövetet a támadás miatt.

Az esettel kapcsolatban a georgiai magyar nagykövetségnek is írtunk, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Mi történik Georgiában?

A tavalyi, sorsdöntő parlamenti választáson a kormányzó Georgiai Álom 54 százalékot szerzett, és története legjobb eredményét érte el, miközben a szétforgácsolódott ellenzéknek együtt is csak 37,5 százalékra futotta. Az ellenzék szerint a választást elcsalták: a lebonyolítással kapcsolatban számos problémát azonosítottak, de átfogó nemzetközi vizsgálat nélkül, a foglyul ejtett georgiai igazságszolgáltatás előtt ezeket nem sikerült bizonyítani. A választás tisztaságával kapcsolatos aggályok ellenére (amelyekről tavalyi helyszíni riportunkban írtunk részletesen) a központi választási bizottság hitelesítette a választás végeredményét. A tiltakozások lassan egy éve tartanak az országban.

A magyar kormány különlegesen jó viszonyt ápol a georgiaival. Orbán Viktor volt az első hivatalban levő kormányfő, aki gratulált a Georgiai Álom választási sikeréhez, amivel a hivatalos eredményeket sem várta meg: egy kormánybarát intézet exit poll felmérése is elég volt, hogy eredményt hirdessen. Alig két nappal a választás után, amikor már sűrűsödtek a visszaélésekkel kapcsolatos vádak, az Orbán vezette magyar delegáció Tbiliszibe utazott, hogy legitimálja az eredményeket.

A VSquare oknyomozóportál januárban írta meg, hogy Habony Árpád is segíti a georgiai kormánypártot.

A választás után kialakult helyzet miatt rendszeresek a tüntetések az országban. A nyugatpárti tüntetők ellenállását számtalan eszközzel próbálja letörni a hatalom: pénzbírságokkal, megemelt büntetési tételekkel, megfélemlítéssel és válogatás nélküli rendőri erőszakkal. Mind a hivatásos karhatalmi erők, mind a kormányközeli bűnözőbandák számtalan, jól dokumentált esetben brutálisan csaptak le tüntetőkre, újságírókra, politikusokra. A rendőri túlkapások miatt az Unió tavaly decemberben, az ellenállás eddigi legerőszakosabb hónapjában szankcionálni akarta a georgiai belügyminisztert és két rendőrségi vezetőt – köztük a különleges alakulatok vezetőjét, aki ugyanazon az amerikai szankciós listán szerepel, mint korábban Rogán Antal –, de a magyar és a szlovák kormány ellenállása miatt ez nem sikerült. Szijjártó Péter külügyminiszter indokolatlannak nevezte a javaslatot: szerinte „a brüsszeli mainstream” azért akarja büntetni Georgiát, mert „békepárti, családpárti, patrióta, konzervatív kormányt választottak”.

Idén júniusban magyar–georgiai kormányzati csúcstalálkozót is tartottak Budapesten, melynek során a felek megerősítették, hogy folytatják a két ország közti stratégiai együttműködést.

