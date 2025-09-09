Reagált a külügy a georgiai tüntetésen megvert magyar tudósító ügyére

Egy kormányellenes tüntetésen súlyosan bántalmazták Mézes László Róbertet Georgia fővárosában, Tbilisziben, Mézes arca, szája és keze is megsérült, a támadás után kórházba került.

Mézes a georgiai eseményekről rendszeresen tudósítja a Magyar Hangot, a 24.hu tavaly interjúzott vele, amikor az ellenzék szerint elcsalt választás után a kaukázusi országba látogattunk. Megtámadásáról a Magyar Hangnak azt mondta: éppen a kormánypárt, a Georgiai Álom irodája előtt vonultak, amikor a tüntetőkre rontottak. Először a Publika című újság két munkatársának elvették a telefonját, amit Mézes rögzített a telefonjával. Ezután az ő kezéből is megpróbálták kicsavarni a telefont, és, mivel nem hagyta, megütötték, földre teperték és megverték.

Mézest több tüntetővel együtt érte fizikai atrocitás, a támadásról felvétel készült:

HAPPENING NOW: Tituskhy (regime thugs) attacked just a small number of protesters at the Georgian Dream’s campaign office on Melikishvili. They dragged people down. Police came in only later. Now I realize that they had vacated the place, in contrast to prior days, just to let… pic.twitter.com/HshEpu0pNH — Marika Mikiashvili 🇬🇪🇺🇦🇪🇺 (@Mikiashvili_M) September 8, 2025

Tbilisi tonight: Georgian Dream’s youth wing/so-called “titushky,” some of whom seem to be running as local council candidates, confronted peaceful protesters outside the election office of Tbilisi Mayor Kakha Kaladze. The group attacked demonstrators, threw bottles, seized… pic.twitter.com/2yCgy7QC0S — Katie Shoshiashvili (@KShoshiashvili) September 8, 2025

Az is látszik, hogy Mézes Press (sajtó) feliratú láthatósági mellényt viselt a támadáskor:

.@LaszloRobMezes was attacked by Titushky in front of the GD campaign HQ. #GeorgiaProtests pic.twitter.com/B5wYs2vYAv — Anna Gvarishvili (@AnnaGvarishvili) September 8, 2025

Az esetről kérdéseket küldtünk a magyar külügyminisztériumnak, amikre az alábbi választ kaptuk:

Nagykövetségünk haladéktalanul megkezdte a bajba jutott magyar állampolgár felkutatását miután értesült az eseményről. A sérülést szenvedett magyar férfit az ügyben eljáró konzul személyesen kereste fel a kórházban, megbizonyosodott állapotáról és a megfelelő kórházi ellátásról, valamint egyeztetett a kórház felelős vezetőjével is. A magyar állampolgár minden visszajelzés alapján megfelelő kórházi kezelésben részesült és nem kért konzuli segítséget, jogi segítségnyújtást vagy tolmácsolást a nagykövetségünk munkatársaitól.

A külügy nem kommentálta azt az értesülést, hogy a sértettet a beszámolója alapján a kormányzó párt irodájának alkalmazottai és aktivistái bántalmazták Tbilisziben. Ezt látszik alátámasztani, hogy a kormánypárt ifjúsági tagozatának egyik tagja nyilvános posztban ünnepelte a Mézes elleni támadást. Nem válaszoltak arra a kérdésünkre sem, hogy a magyar kormány felvette-e a kapcsolatot a georgiai kabinettel, hogy tájékoztatást kérjen Mézes megtámadásáról, ahogy arra sem tértek ki, hogy tervezik-e behívni a budapesti georgiai nagykövetet a támadás miatt.

Az esettel kapcsolatban a georgiai magyar nagykövetségnek is írtunk, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.

Mi történik Georgiában?

A tavalyi, sorsdöntő parlamenti választáson a kormányzó Georgiai Álom 54 százalékot szerzett, és története legjobb eredményét érte el, miközben a szétforgácsolódott ellenzéknek együtt is csak 37,5 százalékra futotta. Az ellenzék szerint a választást elcsalták: a lebonyolítással kapcsolatban számos problémát azonosítottak, de átfogó nemzetközi vizsgálat nélkül, a foglyul ejtett georgiai igazságszolgáltatás előtt ezeket nem sikerült bizonyítani. A választás tisztaságával kapcsolatos aggályok ellenére (amelyekről tavalyi helyszíni riportunkban írtunk részletesen) a központi választási bizottság hitelesítette a választás végeredményét. A tiltakozások lassan egy éve tartanak az országban.

A magyar kormány különlegesen jó viszonyt ápol a georgiaival. Orbán Viktor volt az első hivatalban levő kormányfő, aki gratulált a Georgiai Álom választási sikeréhez, amivel a hivatalos eredményeket sem várta meg: egy kormánybarát intézet exit poll felmérése is elég volt, hogy eredményt hirdessen. Alig két nappal a választás után, amikor már sűrűsödtek a visszaélésekkel kapcsolatos vádak, az Orbán vezette magyar delegáció Tbiliszibe utazott, hogy legitimálja az eredményeket.

A VSquare oknyomozóportál januárban írta meg, hogy Habony Árpád is segíti a georgiai kormánypártot.

A választás után kialakult helyzet miatt rendszeresek a tüntetések az országban. A nyugatpárti tüntetők ellenállását számtalan eszközzel próbálja letörni a hatalom: pénzbírságokkal, megemelt büntetési tételekkel, megfélemlítéssel és válogatás nélküli rendőri erőszakkal. Mind a hivatásos karhatalmi erők, mind a kormányközeli bűnözőbandák számtalan, jól dokumentált esetben brutálisan csaptak le tüntetőkre, újságírókra, politikusokra. A rendőri túlkapások miatt az Unió tavaly decemberben, az ellenállás eddigi legerőszakosabb hónapjában szankcionálni akarta a georgiai belügyminisztert és két rendőrségi vezetőt – köztük a különleges alakulatok vezetőjét, aki ugyanazon az amerikai szankciós listán szerepel, mint korábban Rogán Antal –, de a magyar és a szlovák kormány ellenállása miatt ez nem sikerült. Szijjártó Péter külügyminiszter indokolatlannak nevezte a javaslatot: szerinte „a brüsszeli mainstream” azért akarja büntetni Georgiát, mert „békepárti, családpárti, patrióta, konzervatív kormányt választottak”.

Idén júniusban magyar–georgiai kormányzati csúcstalálkozót is tartottak Budapesten, melynek során a felek megerősítették, hogy folytatják a két ország közti stratégiai együttműködést.