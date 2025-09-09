Izrael Katarban mért csapást a Hamász vezetésére

Izrael rakétákkal támadta a Hamász vezetését Katarban kedden, amivel kiterjesztette a katonai műveleteit a Közel-Keleten túl is. A palesztin iszlamista csoport vezetése régóta az Öböl-menti államban van.

A Reutersnek egy izraeli hivatalnok megerősítette, hogy valóban csapást mértek a Hamász vezetésére Katarban. A katari Al-Dzsazíra televízió egy hamászos forrásra hivatkozva azt állította, hogy Izrael a Hamász fegyverszüneti tárgyalócsoportját célózta meg.

A Reuters szerint a város egyik benzinkútjáról szállt fel fekete füst kedden a támadások után. A Legtifja benzinkút egy zárt lakópark mellett fekszik, amelyet a gázai konfliktus kezdete óta a katari emír őrsége őriz a nap 24 órájában.

Az izraeli média szerint a támadások Halil al-Hajját, a Hamász gázai vezetőjét és főtárgyalóját célozták. Katar elítélte és gyávának nevezte a támadásokat, amelyek szerintük megsértik a nemzetközi jogot.