Kötcse: a rendőrség visszaszólt az őt kritizáló kormányközeli médiaszövetségnek

Válaszolt a rendőrség a Magyar Nemzeti Médiaszövetségnek azokra a kritikáira, amellyel a hétvégi kötcsei rendezvényekkel kapcsolatban illették.
A kormányközeli médiaszövetség közleményében azt állította, hogy a Tisza Párt rendezvényén a közmédia tudósítóját akasztással fenyegették, a Hír TV riporterét hangosbemondón keresztül zaklatták, a Mandiner szerkesztőjét pedig Ruszin-Szendi Romulusz lökdöste meg. A szövetség szerint a rendőrség nem biztosított megfelelő védelmet, és külön kiemelték, hogy Magyar Péter hagyjon fel az újságírók elleni hergeléssel, mert ez egyre gyakrabban vezet erőszakhoz.
A szervezet, amelynek etikai bizottságában ott ül a Hír TV-ből botrányos körülmények között kirúgott Pálffy István is, egyúttal felszólította a hatóságokat és a politikai szereplőket, hogy határozottan védjék meg az újságírókat.
A rendőrség kedden közleményben reagált az MNM írására és cáfolták annak állításait. Mint írták:
A mai napon a szövetség a kötcsei piknik kapcsán közleményben kritizálta a rendőrség hatékonyságát és felkészültségét, ezzel szemben a valóság az, hogy a rendőrök a rendezvénnyel összefüggésben minden bejelentett, és általuk észlelt helyzetre időben reagáltak, a szükséges intézkedéseket megtették.
Szeptember 9-én rendőrségi feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen a közmédia a szeptember 7-i kötcsei események miatt, ahol Császár Attila, az M1 riportere életveszélyes fenyegetéseket kapott, egy családot pedig fizikai inzultus ért – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Iroda kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a közmédia leszögezi: nem hagyja magát elhallgattatni, és minden jogi eszközt bevet munkatársai és a sajtószabadság védelmében.