Kötcse: a rendőrség visszaszólt az őt kritizáló kormányközeli médiaszövetségnek

Válaszolt a rendőrség a Magyar Nemzeti Médiaszövetségnek azokra a kritikáira, amellyel a hétvégi kötcsei rendezvényekkel kapcsolatban illették.

A kormányközeli médiaszövetség közleményében azt állította, hogy a Tisza Párt rendezvényén a közmédia tudósítóját akasztással fenyegették, a Hír TV riporterét hangosbemondón keresztül zaklatták, a Mandiner szerkesztőjét pedig Ruszin-Szendi Romulusz lökdöste meg. A szövetség szerint a rendőrség nem biztosított megfelelő védelmet, és külön kiemelték, hogy Magyar Péter hagyjon fel az újságírók elleni hergeléssel, mert ez egyre gyakrabban vezet erőszakhoz.

A szervezet, amelynek etikai bizottságában ott ül a Hír TV-ből botrányos körülmények között kirúgott Pálffy István is, egyúttal felszólította a hatóságokat és a politikai szereplőket, hogy határozottan védjék meg az újságírókat.

A rendőrség kedden közleményben reagált az MNM írására és cáfolták annak állításait. Mint írták: