Megvan az egyezség: Borbély Balázs a Ferencváros új vezetőedzője

Hivatalossá vált, amit péntek óta már sejteni lehetett, azaz Borbély Balázs veszi át a Ferencváros labdarúgócsapatának irányítását. Az ETO-t bajnoki címre vezető szakember távozásának bejelentésekor a győri klub már előrevetítette, hogy a háttérben az áll, hogy Borbély elfogadta a Fradi ajánlatát, ám akkor az edzőt képviselő Paunoch Tibor még azt mondta, nincs meg az egyezség. Mostanra azonban bejelentette a Fradi, egészen pontosan a klubelnök, Kubatov Gábor az érkezését.

A 46 éves Borbély Balázs korábban már dolgozott a Ferencváros utánpótlásában, valamint jó kapcsolatot ápol az FTC sportigazgatójával, Hajnal Tamással, akivel a német Kaiserslauternben együtt futballoztak.

„Nem titok, hogy most már pont 20 éve ismerjük egymást, és nagyon jó barátok vagyunk, sok mindent átéltünk közösen, úgyhogy éppen ezért a felelősség is nagyon nagy, hogy jól csináljuk.

Azért esett Borbély Balázsra a választás, mert ismerjük testközelből is, sok időt itt töltött a Ferencvárosnál, és láttuk már akkor is, hogy milyen tehetséges edző, amikor az U17-es, az U19-es korosztálynál és a második csapatunknál dolgozott.

Utána, amikor elment tőlünk, látva azt, hogy utána Győrben milyen munkát végzett, hogy a csapatot hogyan fejlesztette, a játékosok hogyan fejlődtek az ő keze alatt, milyen játékstílust játszott a Győr, és az eredményeit pedig nem kell bemutatni. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ez most a megfelelő pillanat arra, hogy egy ilyen tehetséges edző vezesse a csapatunkat. Úgyhogy ezek a szempontok játszottak most szerepet, tehát régóta néztük, és vártuk, hogy mikor jön el a hazatérés ideje, amikor újra a Ferencvároshoz tud csatlakozni, és a felnőtt csapatot vezetheti” – mondta Hajnal Tamás fradi.hu.

Borbélyt még a másodosztályban nevezték ki az ETO-nál, előbb feljuttatta a csapatot, majd rögtön az első NB I-es szezonban az európai kupaindulást érő negyedik helyre vezette a Győrt. Az ETO a legutóbb szezonban a Ferencváros legnagyobb kihívójává lépett elő, és az utolsó fordulóban be is biztosította a bajnoki címet, így 2013 után nyerte meg ismét az NB I-et.

A 2025-26-os szezonban Robbie Keane irányította az FTC-t, akivel az Európa Ligában nyolc közé jutott a csapat és a Magyar Kupát is megnyerte, azonban hét bajnoki arannyal véget ért szezon után a bajnokságban a második helyen zárt. Az ír edző aztán saját kérésére a távozás mellett döntött.