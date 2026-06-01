A magyarok többsége, 57%-a visszavonná az elmúlt években elfogadott, a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) emberek jogait korlátozó rendelkezéseket, mint például az úgynevezett „gyermekvédelmi” törvényt, a transznemű emberek nem- és névváltoztatásának tilalmát vagy az LMBT-gyűlések tiltását – derül ki a Medián választás után felvett reprezentatív közvélemény-kutatásából, amit a Háttér Társaság megbízásából készítettek.

A jogvédő szervezet azt írja: miközben az új kormány miniszterjelöltjei a parlamenti meghallgatásuk során bizonytalan válaszokat adtak arra, mit kezdenének az LMBT-emberek jogait korlátozó, az elmúlt években elfogadott jogszabályokkal, addig a társadalom 57%-a visszavonná ezeket a rendelkezéseket.

A kutatás arra jutott: a Fidesz–KDNP-kormány által elfogadott jogkorlátozó intézkedések többségéről sokan értesültek, ez alól egyetlen kivétel a nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés kifejezett tilalmának eltörlése tavaly áprilisban, amelyről a magyarok 51%-a nem hallott, részletesen pedig csak 14% ismeri a változást. 86% legalább nagy vonalakban hallott arról, hogy korlátozták a nem házasok általi örökbefogadást, 81% arról, hogy megtiltották a kiskorúak hozzáférését az LMBT-tartalmakhoz, és 67% arról, hogy megtiltották az LMBT-témájú gyűléseket. A transznemű emberek nem- és névváltoztatásának ellehetetlenítéséről 67% értesült.

Azt írják, hogy az intézkedések megítélésében a pártpreferenciának döntő szerepe van: míg a Tisza Párt szavazói körében a jogszabályok hatályon kívül helyezése elsöprő többséget élvez (79%), addig a Fidesz szavazóinak csak 8%-a támogatja azt, 32% további korlátozásokat vezetne be.

A Háttér Társaság által bemutatott kutatás szerint ugyanakkor történelmi magasságokba emelkedett az azonos nemű párok házasságának és gyermekvállalásának támogatottsága. A házasságkötés és az örökbefogadás lehetőségét 68% biztosítaná az azonos nemű pároknak, a mesterséges megtermékenyítésben való részvételt 71%. Ez összhangban van más kutatások eredményeivel is: 2024-ben egy másik közvélemény-kutató cég által készített kutatás találta először azt, hogy többségbe kerültek Magyarországon a házassági egyenlőség hívei (54%). Ez az arány azóta tovább nőtt, és a házasság mellett a gyermekvállalás támogatottsága is kétharmados többségbe került.

A felmérés alapján a magyar társadalom nemcsak a jogszabályi szintű hátrányos megkülönböztetés felszámolását támogatja, de a jelentős többség (79%) szerint az állam feladata, hogy fellépjen a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű embereket érő hátrányos megkülönböztetés ellen.