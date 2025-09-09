Bába Iván: Orbán beszorult a nyugatellenes bajkeverő pozíciójába

Fideszes nagykövetként szolgált Varsóban, vezette a Fidesz külügyi hivatalát, valamint kétszer volt fideszes külügyi államtitkár: összesen tizenkét évet töltött fideszes állásban. Most mégis vétett a Fidesz legfőbb belső törvénye, a párthűség ellen. Miért vállalta az ezzel járó kellemetlenséget?

Hetvenöt éves vagyok. Az én koromban már nem kell különösebb bátorság, hogy megszólaljon az ember.

Hány kortársa példáját hozzam? Az Orbánnal szembeforduló földművelésügyi államtitkárt, Ángyán Józsefet kiközösítették, sóval hintettek be mindent, ami kedves volt neki. És sorra minősültek ellenségnek a kritikus hangot megütő egykori Orbán-mentorok Chikán Attilától Járai Zsigmondon át Bod Péter Ákosig. Legutóbb Jeszenszky Géza kapta meg a magáét.

Azért engem csak nem ver fejbe senki az utcán.

A levénhülyéződés, az ellehetetlenítés is tud fájni.

Rajtam már mit lehetetlenítenek el?

Tanít a közszolgálati és a testnevelési egyetemen.

Óraadóként.

Órát lehet adni, és lehet elvenni is.

Ha elveszik, akkor maradok nyugdíjas.

Orbán Viktor reagált a Válasz Online-on megjelent cikkre? Legalább egy SMS?

Dehogy. Viszont sokan írtak, hívtak, régi kollégák, diplomaták, gratuláltak a szöveg szakszerűségéhez, a nemzetközi jogi és diplomáciai szempontból kifogástalan gondolatmenethez. A Fidesztől két újságcikket kaptam úgymond szakmai válaszként: az egyiket Orbán Balázs írta, a másikat Révész Máriusz. Egyikük sem akarta megérteni a szöveg lényegét, ezzel együtt remélem, sikerült kicsit ellensúlyoznom a szuverenitásról, a patriotizmusról szóló kormányzati manipulációt, és a külügyi apparátus tagjai, valamint a még önállóan gondolkodni képes fideszes képviselők a cikkben ráismertek saját kételyeikre.

A kétharmaddal egyidős a keleti nyitás politikája, a „pusztuló Nyugattól” való elfordulás, a keleti diktatúrák, Oroszország, Kína, Törökország dicsőítése. Az idea szárba szökkenése idején ön is részese volt a rendszernek: 2010 és 2014 között a külügyminisztériumban közigazgatási államtitkár volt, a nevét és a munkáját adta a külpolitikai pálforduláshoz.

Abban a négy évben a hozzám hasonlóan atlantista gondolkodású, határozottan Európa-párti Martonyi János külügyminisztert és Németh Zsolt államtitkárt segítettem.

Kívülről nem biztos, hogy látszott, de közösen dolgoztunk Orbán Viktor EU-ellenes lépéseinek fékezésén, ellensúlyozásán. Aztán 2014-ben szolgálatunk véget ért, három hónapra Navracsics Tibor lett a miniszter, őt váltotta Szijjártó Péter. Azóta nem akadékoskodik a külügyi vezetés.

Mi elég sokat akadékoskodtunk, jogszabályokra, európai, nemzetközi összefüggésekre hivatkoztunk. A miniszterelnök megunta, nekem személyesen azt mondta, hogy politikai kormányzás következik.

Mikor és min siklott ki Orbán Viktor sokáig megkérdőjelezhetetlen nyugatbarátsága?