iPhone 17: most mutatkoznak be az Apple új okostelefonjai

Az Apple idén szeptember 9-én, magyar idő szerint este 7 órától kezdődően mutatja be legújabb készülékeit. A kínálatban idén egy komolyabb változtatásra is sor kerül, ugyanis az alapmodellnek, vagyis az iPhone 17-nek nem lesz klasszikus értelemben vett nagyobb, Plus változata. Ehelyett a Samsung szupervékony mobiljára válaszolva egy iPhone 17 Air nevű készülékről rántja le a leplet a cupertinói techóriás.

A készülék a hírek szerint 5,55 milliméteres vastagságával a valaha volt legvékonyabb iPhone lehet. Ez azonban kompromisszumokkal is járhat: főleg a kamera és az akkumulátor terén. A már említett két mobil mellett természetesen érkezik a csúcskategóriás iPhone 17 Pro és Pro Max is, amiknek a legnagyobb újítása már első látásra szembeötlő: a kamerasziget hagyományosan bal oldalt található kis kockája ugyanis téglalappá változott, és a hátlap komplett felső részét kitölti.

A legfontosabb kérdés azonban, hogy mennyibe kerülnek majd az új iPhone-ok. Donald Trump vámháborúja ugyanis az előzetes pletykák szerint megdobhatja a készülékek árait, amit itthon is érezni fogunk.

A cupertinói vállalat ugyanakkor nemcsak iPhone-okat mutat be az este folyamán. A pletykák szerint új Apple Watch modelleket is piacra dob az almás cég: az Apple Watch Series 11 alapmodell mellett várhatóan az Apple Watch Ultra 3 is terítékre kerül. Míg előbbinél csak kisebb ráncfelvarrások várhatók, addig utóbbi új, a korábbinál jóval erősebb processzort kaphat. Emellett bemutatkozhat a műholdon keresztüli SMS-küldése lehetősége, ami főleg a sportolóknak és a túrázóknak lesz hasznos.

Tim Cook és csapata új fülhallgatókról is lerántja a leplet. Hogy ez pontosan mit jelent, az egyelőre kérdéses, hiszen az AirPods negyedik generációja tavaly debütált. A prémium kínálat ugyanakkor három éve nem frissült, így a legnagyobb esély arra mutatkozik, hogy az Apple az AirPods Pro 3 bemutatásával nyitja meg az eseményt.

AirPods Pro 3

Tim Cook a dizájn fontosságának kihangsúlyozásával kezdte az eseményt: az eszközök mellett a szoftverek letisztultságát is méltatta. Az Apple vezetője jelezte: az este folyamán AirPods és Apple Watch is jön, valamint a „legnagyobb ugrás” az iPhone-ok történetében.

Az Airpods Pro az Apple szerint tovább emelte tavaly a szintet azzal, hogy hallókészülékként is használhatóvá vált. A következő generáció, vagyis az AirPods Pro 3 egyik nagy újdonsága a bejelentés szerint a térhangzásban rejlik. Az Apple Intelligence segítségével elvileg lehetőség nyílik majd az élő fordításra is. A lefordított szavak pedig a mobil képernyőjén is megjelennek majd. Érdemes azonban fenntartásokkal kezelni ezt a bejelentést, ugyanis a 2024-es WWDC konferencián már jelentettek be olyat, ami még ma sem elérhető.

Dizájnban egyébként nincs nagy újítás, viszont jobb lett a por- és vízállóság: az Apple AirPods 3 IP57-es tanúsítvánnyal bír. Emellett szívritmust is tud mérni edzés közben, amit a Fitness appban tudunk nyomon követni. Egy mesterséges intelligencia partner segítségével pedig motiváló üzeneteket is kaphatunk a fülünkbe edzés közben.

Akkumulátorban is javít az AirPods Pro 3, amely elvileg 8 órát is bírhat majd bekapcsolat ANC-vel, mindezt úgy, hogy a cupertinóiak szerint négyszer jobb zajszűrést biztosít. Az ára változatlanul 249 dollár lesz. Szeptember 19-től lesz elérhető, viszont már a mai naptól előrendelhető.

Apple Watch

Az Apple bejelentette az Apple Watch Series 11-et, amely külsőre hasonlít elődjeire, de új funkciókat is tartalmaz. A készülék egyik nagy újítása a magas vérnyomás jelzése, amely mintegy 150 régióban lesz elérhető, köztük Európában is. Adott lesz emellett az 5G-támogatás is, valamint támogatni fogja a fülesekre érkező élő fordítási funkciót. 399 dollár lesz az ára.

Érkezik az olcsóbb új, Apple Watch SE is, új chippel. Ez a készülék is megkapja az 5G-támogatást, az élő fordítási funkciót, és a gesztusalapú vezérlést, ami az alapmodellnél már tavaly is megvolt. Fontos kiemelni, hogy gyorsabb lett a töltés is. A női vásárlóknak azzal is kedveznek, hogy menstruációs ciklus kalkuláció is elérhető lesz. 299 dollár lesz az ára.

Az óráknál a nagy durranást a végére tartogatták. Érkezik az Apple Watch Ultra 3, amely az eddigi legnagyobb képernyőt kapja. Nagy fejlesztés az akkumulátor terén látható, ami már 42 órás üzemidőt tesz lehetővé. A szatelites kommunikáció is adott.

iPhone 17

Végre az Apple mobiljai is megkapták a 120 Hz-es képernyőfrissítést. Kiemelendő, hogy 3000 nites lesz a max fényerő, ami tűző napon is tökéletes beláthatóságot garantál. A Ceramic Shield is megújul, a második generáció ellenállóbb lesz a karcoknak. A készülék egy A19-es chipet kapott, amely jelentős ugrást jelent a gyártó szerint az előző generációhoz képest.

A főkamera 48 megapixeles lesz, amelynek felbontása négyszerese lesz az előző generációhoz képest. A második kamera 12 megapixeles lesz. A szelfikamera a legnagyobb szelfikameraszenzort kapta meg eddig. A Center Stage rendszer lehetővé teszi, hogy bármilyen orientációban magas felbontású képet csináljunk.

A belépő tárhely 256 gigabájt lesz, a képernyő pedig a megszokott 6,3 hüvelykes. Természetesen kihagyhatatlanok az MI-funkciók is: jön a Visual Intelligence, ami a Circle to Search megfelelője. Természetesen az iPhone-okon is elérhető lesz az élő fordítási funkció. Bár ki sem kell talán emelni, de a tavaly bemutatott Action gomb is változatlanul adott.

iPhone Air

Ez a legvékonyabb iPhone valaha. A képernyő 6,5 hüvelykes, amely 120 Hz-es frissítésre képes, 3000 nites max fényerővel, és természetesen ezt is új Ceramic Shield védi. Az iPhone Air új chipet is kap: ez az A19 Pro, ami a leggyorsabb CPU-val bír az összes mobil közül, állítja a cég. A GPU is nagy fejlesztést kapott: az A18 Pro-nál 3-szor nagyobb feldolgozást tesz lehetővé, ami az Apple szerint már-már megközelíti a Macek szintjét. Az N1 chippel operál a net, a Bluetooth, és a WiFi, emellett a modem is új.

A hátlapi kameraszigeten egy 48 megapixeles egység kapott helyet, amely 2-szeres telefotózási képességgel bír. Bár már jó néhány telefonban elérhető, de új funkció lesz, hogy az előlapi és a hátlapi kamerát egyszerre is lehet majd használni videózáshoz, ami koncerteken például jól is jöhet.

A vékonysága miatt minden bizonnyal lesz kompromisszum akku terén, ám erről még nem sokat tudni, csak azt közölték: az egész napos használat adott lesz.

Ha viszont ilyen telefont szeretne valaki, érdemes lesz megbarátkoznia az eSIM-mel, ugyanis fizikai kártyával nem lehet majd használni a mobilt.

Cikkünk folyamatosan frissül.