Brutálisan nőtt a 70 millió fölötti lakások aránya egy év alatt Budán

Négyszeresére nőtt a 70 millió fölött elkelt lakások aránya egy év alatt Budán – derült ki a Duna House ingatlanközvetítő lánc keddi közleményéből.

Tavaly augusztusban a budai oldalon – mint írták – az adásvételi tranzakciók mindössze 15 százaléka tartozott a 70 millió forint feletti kategóriába, idén azonban már 61 százalék volt ez az arány. Ezzel párhuzamosan a 40-50 millió forint közötti lakások részesedése 25 százalékról 8 százalékra, a 60-70 milliós kategóriáé pedig 25 százalékról 14 százalékra csökkent.

Az alsóbb árkategória gyakorlatilag eltűnt: a 25-30 millió forint közötti lakások aránya 10 százalékról nullára esett vissza.

A helyzet a pesti oldalon sem rózsás, igaz, ott egyenletesebb a piac: a 70 millió forint feletti ingatlanok aránya 19 százalékról 35 százalékra nőtt, miközben a 60-70 milliós sáv 4 százalékról 17 százalékra emelkedett. A középkategóriás lakások aránya Pesten is csökkent: a 40-50 milliós lakások súlya 26 százalékról 15 százalékra, a 30-35 milliós lakásoké 10 százalékról 2 százalékra esett vissza. Az olcsóbb, 25 millió forint alatti lakások itt is szinte teljes egészében eltűntek a piacról.

A folyamat mögött az elemző szerint több tényező áll: egyrészt az általános drágulás: az infláció és a magasabb építési költségek miatt a használt lakások ára is megemelkedett. Másrészt mivel egyre kevesebb elérhető lakás van 30-40 millió forint körüli kategóriában, a vevők kénytelenek magasabb árkategóriákban keresni. A lokáció és a méret szintén meghatározó szerepet játszik, hiszen sok ingatlan pusztán elhelyezkedése vagy alapterülete miatt került 70 millió forint fölé, függetlenül attól, hogy felújított, korszerű vagy éppen elavult állapotban van.

Az augusztusi adatok már az Otthon Start program előtt mutatták, hogy a piac erőteljesen a magasabb árkategóriák felé tolódott. Az új hitelprogram várhatóan tovább erősíti ezt, hiszen a kedvezményes kamat lehetővé teszi, hogy a vevők nagyobb hitelösszeget vállaljanak – írták.