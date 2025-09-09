magyarországukrajnaszijjártó péterandrij szibiha
Hiába jelentette be Szijjártó, nem jön Magyarországra az ukrán külügyminiszter

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 09. 09. 17:24
Szajki Bálint / 24.hu

A saját minisztériuma cáfolta meg Szijjártó Pétert – ez olvasható ki a Telex keddi cikkéből.

Az ügy előzménye, hogy a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn bejelentette, a napokban Magyarországra érkezik tárgyalni Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter. Szijjártó a magyar-ukrán kapcsolatok folyamatos romlásáért Kijevet tette felelőssé, de azt állította, hogy a magyar kormány a párbeszéd híve, most azonban kiderült, hogy mégsem lesz külügyminiszteri találkozó.

Amikor ugyanis a Telex a Külgazdasági és Külügyminisztériumnál a részletekről érdeklődött, azt a választ kapta, hogy „a jelenlegi információk alapján az ukrán kormány végül Tarasz Kacska Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettest delegálta” a budapesti, várhatóan csütörtökön tartandó tárgyalásra.

A cikk felidézi, hogy Kacska nemrégiben találkozott Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszterrel, valamint Nagy István agrárminiszterrel és Magyar Levente külügyi államtitkárral is.

