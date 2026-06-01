Motorral szenvedett balesetet Tallós Rita, most csak kerekesszékkel tud közlekedni

Néhány napja Tallós Rita motoros balesetet szenvedett és eltört a lába.

Múlt csütörtökön újra gépre pattantam. Teniszezni mentem motorral, lefékeztek előttem, így én is lefékeztem. Volt egy nagy tenisztáska a hátamon, elvesztettem az egyensúlyom, eldőlt a motor és alászorult a bokám, a lábszáram pedig »spirálban« eltört

– árulta el a Blikknek a színésznő.

Jelenleg otthon lábadozik, fekvőgipszben, ahogy ő mondja „szobafogságban”, de két hét múlva már mindenképp szeretne lábra állni, ugyanis tervben van egy utazása akkor.

Az orvossal megbeszéltem, hogy 14-én már adjanak járógipszet, mert mennem kell. Most kerekesszékkel közlekedem, ha kell, amit kaptam az anyukámtól, mert a mankóval is nagyon nehéz közlekedni a lakáson belül. Kaptam egy ajándék utazást, megyek a húgommal meg a lányommal! Ugyan még négy hétig járógipszben kéne lennem, de így legalább el tudok menni velük.

Nem ez volt az első motorbalesete

Tallós Rita régóta motorozik, de úgy tűnik, fel kell adnia a szenvedélyét.

A családom eltiltott a motorozásról, így van egy eladó motorom, nagyon szép, ajánlom mindenkinek!

– mondta a 65 éves színésznő, akinek nem ez volt az első balesete: 2019-ben egy autó tért át abba a sávba, melyben ő haladt motorral. Azt az ütközést a védőfelszerelésének hála megúszta egy szegycsonttöréssel.

Tavaly egyébként Tallós Rita lánya, Barbinek Paula is megcsúszott motorral: