- Hernádi Zsolt: Miért kellene leválni az orosz olajról?
- Orbán: Gyurcsányéknak több eszük volt a tiszásoknál
- Magyar Péter: Orbán már odáig süllyedt, hogy Gyurcsányt dicséri
- Hétfőtől elkezdi közzétenni „Pusztaverszáj” terveit Hadházy Ákos
- Hétfőtől csöngethet a postás a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványokkal
- Lázár János beültette a 81 éves nagybátyját a Nemzeti Ménesbirtok Zrt.-be
- Életfogytiglanra ítélték a magyar nő brit gyilkosát
- „Aki ellenünk szavaz, saját maga ellen szavaz” – Lázár János és Rogán Antal a Tranziton
- Szoboszlai káprázatos szabadrúgásgóljával verte a Liverpool az Arsenalt
A nap legfontosabb hírei – 2025. augusztus 31.
KNS / KCNA / AP / MTI
Ezen a 2025. augusztus 31-én közzétett képen Kim Dzsongun észak-koreai vezető látható egy ragvoni akvakultúrás létesítmény megnyitóján. A felvételt a koreai állami hírügynökség, a KCNA készítette előző nap, augusztus 30-án.
KNS / KCNA / AP / MTI
