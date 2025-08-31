Orbán: Gyurcsányéknak több eszük volt a tiszásoknál

Elhangzott a következő nyolc hónap kulcsmondata. »Választást kell nyerni, utána mindent lehet.« Ezt vágta az ország képébe a Tisza alelnöke és a gazdasági programfelelőse. Gyurcsányéknak több eszük volt. Ők a választás után mondták el az őszödi beszédet arról, hogyan verték át az embereket. A tiszások már a választás előtt bevallották, hogyan fogják átverni az embereket

– írta Orbán Viktor az egyes számú Digitális Polgári Kör vasárnapi körlevelében, amit szokás szerint ezúttal is az Index szemlézett.

A kivonat alapján a miniszterelnök összegezte az elmúlt hét kormányzati propagandájának főbb téziseit.

Orbán leghosszabban a Tisza Párt vélelmezett adóemeléséről értekezett, következetesen a „Tisza-adó” kifejezést használva.

Az eddigi 15 százalékos adókulcs helyett 22 és 33 százalékos kulcsok. Meg akarják kopasztani az embereket. Mindenki fizetni fog. Ha hagyjuk. De nem hagyjuk! Minden magyarnak tudnia kell, ha a Tiszára szavaz, az adóemelésre szavaz, és lőttek a családi adókedvezménynek is

– idézi a kormányfő hírlevelét az Index.

Orbán és más kormányzati szereplők megszólalásaiból is az látszik, hogy a Fidesz nem kíván tudomást venni arról, hogy Magyar Péter ezen a héten több alkalommal is cáfolta a Tisza adóemelési terveit, sőt, bemutatott egy komplett adócsökkentési tervet is, amelynek része például az is, hogy „a Tisza semmilyen munkabért terhelő adót nem fog emelni.”

Az adóemelés témakörén kívül Orbán felhívta a figyelmet a dpk-k szeptember 20-i, első személyes találkozójára. „Remélem, beírtad a naptáradba. Beszédek, bátorítás, egyeztetés, meglepetések. Az esemény egyik házigazdája újdonsült nagykövetünk, Rákay Philip” – fogalmazott a miniszterelnök.

Körlevelében a kormányfő felidézte, hogy „az ukránok megint szétlőtték a Barátság olajvezetéket. Ez nem az oroszoknak fáj, hanem a magyaroknak, meg a szlovákoknak. Visszautasítjuk az ukrán agressziót.”

A kormányfő kiemelte: „közeledik a nyár vége, jönnek az új közvélemény-kutatások”, és a csoporttagok figyelmébe ajánlotta a Nézőpont szerdai eredményeit, ami szerint „a Fidesz nyerte a nyarat”. Megemlítette továbbá a hétfőn induló Otthon Start programot.

Ellenfeleinknek csak a hazugság maradt: naponta hazudoznak hajókról, kastélyokról, sosem volt luxusról. Már a hihetőség látszatára sem adnak. Hazugságaik még a másnapot sem érik meg. Köszönet a libsi álhíreket sorra lelegelő Zebráinknak!

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: „kezdődik a politikai évad – egy hét múlva, Kötcsén! Zárt kör, de azért majd súgok” – írja az Index.