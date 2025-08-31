Lázár János beültette a 81 éves nagybátyját a Nemzeti Ménesbirtok Zrt.-be

A 27-dik állami tőkeinjekciót kapta a napokban a Lázár János építési és közlekedési miniszter által felügyelt Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. A tőkeemelés összege ezúttal 670 millió forint, és ezzel 66,6 milliárd forintra nőtt a mezőgazdasági kirakatcég alaptőkéje.

A mintagazdaságba 2017 óta csak úgy dől a közpénz, csak 2023-ban például mintegy 15 milliárd forint érkezett, és eddig összesen durván 65 milliárd forintot csatornáztak az egykori állami gazdaságba.

Agrárberkekben évek óta téma a mintagazdaság látványos pénzköltése, az Átlátszó oknyomozó portál szokta monitorozni, éppen milyen beruházásokra fordítják a milliárdokat.