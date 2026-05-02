Nagy Ervin: Értem a nepotizmus szót, de Melléthei-Barna Márton az első másodperctől kezdve ennek a mozgalomnak a magjában volt

Nagy Ervin nem csalódott amiatt, hogy nem ő kapta a kulturális területért felelős tárcát a Tisza-kormányban, így is lesz olyan politikai szerep, amelyben a hazáját szolgálhatja – derült ki a Szeretlek Magyarországnak adott interjúból.

Múlt héten Tarr Zoltánt, a Tisza alelnökét és európai parlamenti delegációvezetőjét kérte fel Magyar Péter a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium irányítására, Nagy gratulált is neki. A színész korábban úgy nyilatkozott, hogy nem ugrana el a kulturális miniszteri megbízás elől, most elmondta: a kultúra nagyon széles terület. „Itt rengeteg olyan dolog van, ami nekem nem szakterületem, és azért, amikor egy minisztériumot kell vezetni, ezekre a területekre is gondolni kell” – mondta.

Szerintem lesz olyan pozíció, amiben én a hazámat tudom szolgálni, meg fog találni az a feladat. Én bízom benne, hogy lesz olyan feladat, amibe én rengeteg erőt és energiát fogok fektetni

– fogalmazott az interjúban.

Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszteri kinevezéséről úgy fogalmazott: „Értem a nepotizmus szót, de Melléthei-Barna Mártont a második nap óta ismerem.” Szerinte nem a Magyar Péterrel való sógori kapcsolat miatt lépett be a pártba, az első másodperctől kezdve benne volt a párt magjában, már az elején ő volt a Tisza jogi bizalmasa, így a rokoni kapcsolat semmit nem számított ebben a kinevezésben. Van egy kétéves előtörténete, hitele, ő volt a párt egyik építője, emiatt nem tartja belterjes dolognak a kinevezését.

A következő időszakban háttérbe szorul majd a színészi karrierje, a kultúrfinanszírozások normalizálása, a kultúrélet helyreállítása lesz most számára a prioritás.