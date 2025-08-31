Hétfőtől elkezdi közzétenni „Pusztaverszáj” terveit Hadházy Ákos

Orbán Viktor vasárnap hazugnak nevezte azokat az ellenzékieket, akik fideszes jachtokról, kastélyokról és luxusrepülőkről beszélnek, és ezzel kapcsolatban megkérdezték Hadházy Ákostól, hogy miért nem reagál a kormányfő kijelentéseire.

A független parlamenti képviselő vasárnap délután egy Facebook-bejegyzést tett közzé, amelyben azt írta, hogy hamarosan újabb részleteket tudhatunk meg az Orbán-család hatvanpusztai kúriájáról:

Holnaptól elkezdem bemutatni Pusztaverszáj terveit és természetesen vannak még újabb fényképek is. Én kb. ennyit tudok érdemben tenni a pofátlanul – bár egyre kétségbeesettebben – hazudozó miniszterelnöki »cáfolatokkal«.

Hadházy Ákos szerint nem elég a bizonyítékokat pusztán a közösségi médiában megosztani, mert így leginkább azokhoz jutnak el, akik már ismerik az igazságot. Úgy véli, hatékonyabb, ha az emberek letöltik és közvetlenül e-mailben vagy üzenetben továbbítják azokat megtévesztett honfitársaiknak, mert így többeket lehet elgondolkodtatni. Hozzátette: a Fidesz idegessége is azt mutatja, hogy a képek így is egyre több kormánypárti szavazóhoz eljutnak, és hatást váltanak ki.

A politikus hozzátette: „Sem a régebbi, sem az új ellenzék nem volt hajlandó foglalkozni a propagandagépezet elleni valódi ellenállással és úgy tűnik, ez nem is fog változni. Ennek viszont az a következménye, hogy Orbán a magszavazóit még mindig meggyőzheti ez a primitív tagadás és/vagy a háborúval vagy adóemeléssel riogatás.”