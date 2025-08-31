Hétfőtől csöngethet a postás a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványokkal

Hétfőtől érkezik a nyugdíjasoknak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány – idézi az MTI Nyitrai Zsoltot, aki a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videójában beszélt erről.
A miniszterelnök főtanácsadója azt mondta: az élelmiszerláncok „indokoltalan áremelése miatt kialakult bonyolult helyzetben” Magyarország kormánya a nyugdíjasokat árréscsökkentéssel és élelmiszer-utalvánnyal segíti. Az utalványra jogosultak a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők, például a fogyatékossággal élők is megkapják ezt az utalványt – tette hozzá.
A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására.
Be lehet váltani
- a hazai kereskedelmi láncok üzleteiben,
- diszkontokban,
- pékségekben,
- hentesnél,
- zöldségesnél,
- piacon
- és az őstermelőknél.
Ugyanakkor az utalványból nem lehet venni meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut, kozmetikai cikket – ismertette.
Az utalványok nem névre szólóak, bárki felhasználhatja azokat.
Az utalványt nem lehet készpénzre váltani, és pénz sem jár vissza belőle – közölte Nyitrai Zsolt.
Amint arról beszámoltunk: a Magyar Közlönyben megjelent jogszabály szerint a postai szolgáltató
a kézbesítést kizárólag egyszer kísérli meg.
Ha ez sikertelen, akkor az utalvány újraküldését külön kell kérvényezni a nyugdíjfolyósító szervnél a kincstár honlapján megjelölt módon. A kérelmet 2025. november 14-ig lehet benyújtani. (MTI)