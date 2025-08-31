Hétfőtől csöngethet a postás a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványokkal

nyugdíjasokélelmiszer-utalványhideg élelmiszerpostások
Hétfőtől érkezik a nyugdíjasoknak a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány – idézi az MTI Nyitrai Zsoltot, aki a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videójában beszélt erről.

A miniszterelnök főtanácsadója azt mondta: az élelmiszerláncok „indokoltalan áremelése miatt kialakult bonyolult helyzetben” Magyarország kormánya a nyugdíjasokat árréscsökkentéssel és élelmiszer-utalvánnyal segíti. Az utalványra jogosultak a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők, például a fogyatékossággal élők is megkapják ezt az utalványt – tette hozzá.

A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat, melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására.

Be lehet váltani

  • a hazai kereskedelmi láncok üzleteiben,
  • diszkontokban,
  • pékségekben,
  • hentesnél,
  • zöldségesnél,
  • piacon
  • és az őstermelőknél.

Ugyanakkor az utalványból nem lehet venni meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut, kozmetikai cikket – ismertette.

Az utalványok nem névre szólóak, bárki felhasználhatja azokat.

Az utalványt nem lehet készpénzre váltani, és pénz sem jár vissza belőle – közölte Nyitrai Zsolt.

Amint arról beszámoltunk: a Magyar Közlönyben megjelent jogszabály szerint a postai szolgáltató

a kézbesítést kizárólag egyszer kísérli meg.

Ha ez sikertelen, akkor az utalvány újraküldését külön kell kérvényezni a nyugdíjfolyósító szervnél a kincstár honlapján megjelölt módon. A kérelmet 2025. november 14-ig lehet benyújtani. (MTI)

