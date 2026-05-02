5000 katonát von ki Németországból az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok a következő hat-tizenkét hónapban mintegy 5000 katonát von ki Németországból – közölte pénteken a Pentagon.

Ennek előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök nem sokkal korábban csapatkivonással fenyegette meg a NATO-szövetséges Németországot, miután Friedrich Merz kancellár bírálta Washington iráni háborús stratégiáját, és azt mondta, az Egyesült Államokat „megalázza” az iráni vezetés. Sean Parnell Pentagon-szóvivő szerint a döntés „az európai haderő-állomásoztatás alapos felülvizsgálata” után született meg, „a hadszíntéri követelmények és a helyszíni körülmények” figyelembevételével.

Németország több amerikai katonai létesítménynek ad otthont, köztük

az amerikai európai és afrikai parancsnokságok főhadiszállásának,

a ramsteini légibázisnak,

valamint egy landstuhli egészségügyi központnak, ahol az afganisztáni és iraki háborúk sebesültjeit kezelték,

és amerikai nukleáris rakéták is telepítve vannak az országban.

A Németországból kivonandó 5000 katona az ott állomásozó 36 ezer amerikai katona 14 százalékát jelenti.

Boris Pistorius német védelmi miniszter „előre láthatónak” nevezte, hogy az Egyesült Államok katonákat von ki Európából, ugyanakkor hangsúlyozta:

Az amerikai katonák jelenléte Európában, különösen Németországban, a mi érdekünk és az Egyesült Államok érdeke is.

A német védelmi miniszter szerint azonban az európai szövetségeseknek alkalmazkodniuk kell az új helyzethez.

A csapatkivonás híre éles bírálatot váltott ki Washingtonban is. Jack Reed demokrata szenátor szerint a döntés azt sugallja, hogy Amerika szövetségesei iránti elkötelezettsége „az elnök hangulatától függ”, és felszólította Trumpot, hogy állítsa le a folyamatot.