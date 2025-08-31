Hernádi Zsolt: Miért kellene leválni az orosz olajról?

Kell diverzifikálni és alternatív rendszereket kiépíteni, és 2026-2027-re képesek is leszünk arra, hogy ha valamilyen okból nem lenne orosz olaj, akkor legyen más választás – mondta az ATV Heti Naplóban a Mol elnök-vezérigazgatója.

Hernádi Zsolt ugyanakkor nem látja szükségét annak, hogy Magyarország kezdeményezze a leválást. A műsorban a nézőket is megszavaztatták a kérdésről, mire Hernádi úgy reagált:

Miért kellene leválni?

A Mol-vezér kijelentette: az orosz olaj alternatívájára csak havária helyzetben lehet szükség, és nem azért, mert máshonnan importálnánk kőolajat.

Hernádi arra a felvetésre, hogy a Barátság vezeték helyett jobb lenne az adriai vezeték, felrótta Horvátországnak azt, hogy amikor az Európai Unió kivetette a szankciót az orosz olajra, akkor ők rögtön megduplázták a tranzitdíjat. Hozzátette, folyamatosan kérnek árajánlatot a horvátoktól azzal kapcsolatban, hogy mennyiért tudnának szállítani, de sosem kaptak választ.

Az egyes számú mindig az ellátásbiztonság, és én nem látom, hogy az adriai vezeték ezt tudná biztosítani, mert ez nem volt tesztelve,

jelentette ki az elnök-vezérigazgató. Hernádi azt is állította, hogy az adriai vezeték használata sem zárná ki azt, hogy abból a vezetékbe orosz olajat pumpáljanak és azt vegyük meg.

Beszélt arról is, hogy a szintén orosz olajjal működő szlovákiai finomítóból érkező olaj pótlása nehézkes lenne, és azonnal áruhiány lenne. Körülbelül 30 napra elegendő a magyarországi stratégiai tartalék, üzemanyag-tartalék 45 napra elegendő, ezért ha nem lenne a Barátság-vezeték, akkor nagyon nehéz lenne egyetlen vezetékkel megoldani az ellátást.

Egyetlen vezeték most nem elegendő, hogy mind a két finomítót teljes egészében ellássa.

Hernádi szerint képessé kell tenni a százhalombattai finomítót arra, hogy ne csak az orosz kőolaj feldolgozására legyen alkalmas, azonban ragaszkodott ahhoz, hogy ez nem kényszert jelent. Magyarul: ha külső okok miatt nem lesz orosz olaj, akkor ne legyen gond, de Hernádi nem pártolja azt, hogy Magyarország magától mondjon le róla.

A Mol vezetője kihangsúlyozta, hogy mivel a Kárpát-medencébe logisztikailag nehéz beszállítani a kőolajat, ezért arra is szükség lenne, hogy Horvátország növelje a tengeri vezeték kapacitását, mert enélkül nem lehet fedezni az igényeket.

Arra a kérdésre, hogy ha leáll a Barátság vezeték, és meg kell oldani a beszállítást valamilyen más módon, mennyivel menne fel a benzinár, Hernádi azt mondta, hogy ha múlt héten nem indult volna el a vezeték, akkor 20-40 forintos benzin-áremelkedéssel lehetett volna számolni. A kőolajvezeték-teljes leállása esetén 10 százalékos drágulás állandósulna, de ezen kívül még a hiánnyal is számolni kellene – hívta fel a figyelmet.

Minden magyar és szlovák állampolgár addig legyen nyugodt, amíg két vezeték van.

Egy gyors kérdést kapott az üvegvisszaváltásról is, amellyel kapcsolatban kijelentette, hogy minden várakozást felülmúlt a rendszer, de azt is látja, hogy vannak gondok, mert nem minden bolt készíti fel az alkalmazottakat az automaták kezelésére.

A szegmens végén a közönségszavazás pillanatnyi állása szerint a nézők 84 százaléka támogatta azt, hogy Magyarország váljon le az orosz olajról.