Ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta: tizedannyi eső esett, mint amennyi szokott

Áprilisban átlagosan 40 milliméter eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 milliméter esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szombaton.

Hozzátették: az országnak csak egy kis részén – a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben – esett tíz milliméternél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban, az eddig beérkezett adatok alapján kilenc automata mérőállomáson – ezek közül kettő a fővárosban van – nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. A bejegyzéshez készített infografika szerint áprilisban nem mért csapadékot Encs, Kékestető, Püspökszilágy, Jászapáti, Erdőtelek, Tarnaméra, Kompolt, Karcsa és Budapest két meteorológiai állomása.

Közölték azt is, ez volt az egyik legszárazabb április 1901 óta.