Vitézy: Lázár a leköszönése előtt újabb két vasútfejlesztés tenderét vonta vissza

Visszavonta a Debrecen–Nyíregyháza-vasútvonal fejlesztésére és a budapesti körvasút Népliget állomására, illetve a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban – írta a miniszteri poszt várományosa, Vitézy Dávid.

Ezáltal a rövidesen hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapja a nyakába elődjétől, tette hozzá a leendő Tisza-kormány tagja.

A már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő három évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után, nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, jelezte Vitézy, aki szerint a HÉV-jármű-cseréhez hasonlóan a közbeszerzések itt sem voltak megfelelően előkészítve, gyenge minőségű volt a kiírás, így ajánlatot sem lehetett adni.

Hosszú évek semmittevése után sorban dőlnek össze a választási kampányban kiírt patyomkintenderek – összehányt műszaki leírással, átgondolatlanul ugyanis nem lehet szabályosan és eredményesen beruházni

– hangsúlyozta Vitézy, megjegyezve, hogy a 2022 óta kész tervekkel rendelkező vasútfejlesztési beruházások esetében jelentős csúszást okoz a tenderek visszavonása.