Az ördög Pradát visel 2: Divatipar rottyon, újságírás gatya, de Meryl Streep szemétkedjen csak tovább

Annyira szeretek dolgozni!

Így sóhajt fel Meryl Streep Az ördög Pradát visel 2 egyik jelenetében, megajándékozva a nézőket egy olyan ritka pillanattal, amikor karaktere, a rettegett divatlap-főszerkesztő mer őszinte lenni. Miranda Priestly ugyanis tényleg semmi mást nem szeret jobban, mint dolgozni.

Akadnak még néhányan a híres filmhősök közül, akiknek a munkájuk a mindenük, például James Bond vagy a Szemtől szemben rabló–pandúr párosa. De az egyikük munkája a világ rendszeres megmentése, a másikban pedig a gengszter megbűnhődik azért, mert csak a bankrabláshoz ért. Ellenben divatlapot vezetni, azért csak nem éri meg feláldozni mindent? Családot, barátokat, a békés időskort?

De, megéri. Az ördög Pradát visel 2 tanulsága alapján mindenképp.