Videó

„Aki ellenünk szavaz, saját maga ellen szavaz” – Lázár János és Rogán Antal a Tranziton

admin Trencsényi Ádám
2025. 08. 31. 10:52
Lázár János Lázárinfót, Rogán Antal pedig gazdasági előadást tartott a Tranzit Fesztiválon. Összeszedtük a két miniszter legerősebb okfejtéseit.
Legfrissebb videók
„Aki ellenünk szavaz, saját maga ellen szavaz” – Lázár János és Rogán Antal a Tranziton
tranzit
„Azt mondta, hogy gyújtsam fel a vasúti transzormátort!” – Oroszország egyre több ukrán fiatalt próbál szabotázsakciókra rávenni
Ukrajna
„A választásokon múlik, meddig maradhat ki Magyarország a háborúból” – Szijjártó Péter és Orbán Balázs a Tranzit Fesztiválon
tranzit
„Elveszítjük a kapcsolatot nagypapámmal, hiába van ott” – így jelentek meg az időskor küzdelmei Szajki Bálint fotóin
capa központ
Így örökíti meg alanyait üveglemezen a modern kori vándorfényképész
laczkó péter
„A Tisza nem egy ciklusban gondolkodik” – Pannonhalmán hirdetett programot Magyar Péter
magyar péter
„A polgármester azt fogad be, akit ő akar” – így korlátozza a beköltözést Taktaharkány
taktaharkány
„Egy országnak hallgatnia kéne a fiataljaira” – mocskos fideszezés és külföldiek a Szigeten
sziget fesztivál 2025
„Az izraeli miniszterelnököt vendégül látjátok, de egy ír zenekart nem?” – szigetezők a Kneecap kitiltásáról
gázai konfliktus
„Ez nem egy gazdaság, hanem gazdagság” – birtokkukkolás és ingyen szafari az Orbán-Mészáros szomszédságban
hatvanpuszta
Ukrajnában pofonegyszerű, ám meglepően hatékony védelmet találtak az orosz drónok ellen
ukrajna
„Esélye? Magyar Péternek? Vicc!” – Tusványoson a tihanyi beszéd után is stabil az Orbán-rajongás
aur
Mi haszna lesz a digitális polgári köröknek, ha a valóságban zúg a mocskos Fidesz?
bánki erik
Mindent megváltoztathatnak az amerikai Patriot-szállítmányok?
ukrajna
Magyar Péter: „A választás egyben népszavazás is lesz Orbán Viktor korrupt hatalmáról”
magyar péter
„Őrület, de van benne rendszer” – videón a legerősebb mondatok Orbán tusványosi beszédéből
orbán viktor
Sorozat: Visszapillantó
„Én itt, Pesten olyan semmiember vagyok” – 10 évig készült Korniss Péter fotósorozata egy tiszaeszlári kubikosról
budapest
„Leszarjuk, hogy itt vagyunk a szociban, mi éljük a saját életünket” – Szilágyi Lenke és a rendszerváltás vagány csajai
faluház
„Pezsgőbb az élet, de szélsőségesebb is, mint egy konszolidáltabb kerületben” – Stalter György, Józsefváros és a sarkon álló Pléh Krisztus
8. kerület
„Aki ezt nem csinálja meg, az nem fotóriporter” – Rédei Ferenc szokatlan Kádár-fotójának története
keleti pályaudvar
Sorozat: Mitnézel
„A magyar történelmi film pótcselekvés” – Csizmadia Ervin politológussal NER-moziztunk
aranybulla
Siket színésznővel vesézzük ki a Marvel szuperhős-sorozatát
alaqua cox
Van karácsony Kevin nélkül: ezeket a filmeket nézd az ünnepek alatt
filmek
Mit adott nekünk a Rick és Morty? És Rick magyar hangjának?
mitnézel
Sorozat: Geller
Geller: Nemzeti breaktánc, dekadens püspökbosszantás és Kamala Harris titkai
geller
Kiből lehetne Magyar Péter Tisza Kálmánja?
geller
Mi volna elég Rogán Antalnak? Mi jön a pornó után a dzsungelneten?
amazonas
A Cica csoport óvónői a főpolgármesteri kampányról
geller
Képzelt terhesség, londoni orgiák és a lét elviselhetetlen könnyűsége – ezekről olvastunk augusztusban
